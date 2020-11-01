踩過界II｜ 絕密片段率先睇　鄧卓殷做援交少女劉穎鏇被強姦

無綫（TVB）劇集《踩過界II》將於11月2日於網上平台上架，以及於11月16日在翡翠台播映。由王浩信、蔡思貝和張振朗主演的《踩過界II》，可算是今年最受觀眾期待的劇集，相隔三年，演員形陣容和劇本都比起上一輯更為強大。今日（11月1日）《踩過界II》記者會上就播出了從未曝光的精華片段，除了有文申俠（王浩信飾）和癲姐（蔡思貝飾）外，還有出現了劉穎鏇、簡淑兒、鄧卓殷和秦沛等新面孔。

《踩過界II》以數個單元故事組成，監制林志華接受《香港01》訪問時，就表示今輯故事很貼地，以現實社會的個案為參考，一定會令大家有共鳴。片中朱智賢更因為爭產官司而被律師要求做變性手術，鄧卓殷因為做援交少女而被網絡欺凌，最後自殺，其中劉穎鏇被強姦的畫面更加一閃而過。

朱智賢因為爭產官司而被要求做變性手術。（《踩過界II》截圖）

劉穎鏇接受《香港01》訪問時，就表示拍攝強姦戲時心情緊張：「不過就冇驚嘅，因為我好相信導演、Crew同埋個對手，但係一定會緊張，因為拍親呢啲戲都會尷尬。我覺得拍嘅過程好舒服，拍之前有溝通好先正式拍，大家都好錫我，所以我都好開心，好多謝佢哋咁睇住我，拍完之後我仲好搞笑咁講：『吖，好似冇嘢咁。』我都好幸運有好好嘅拍檔同幕後睇住我。」

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