踩過界II｜王浩信親教「點樣郁耳仔」：係一個不其然嘅動作

無綫（TVB）劇集《踩過界II》將於11月2日於網上平台上架，並於11月16日在翡翠台播映。相隔足足三年，終於可以再次欣賞到文申俠（王浩信飾）和蔡思貝因和社會弱勢社群伸張正義。劇集載譽歸來，今次還增添了張振朗、秦沛（Paul哥）、簡淑兒、鄧卓殷以及劉穎鏇等新角色，極居新鮮感！

《踩過界II》王浩信（飾文申俠）。（梁碧玲攝）

主角王浩信接受《香港01》訪問時，對能夠再參與劇集拍攝而感到十分榮幸，也感謝觀眾的支持：「拍呢套劇都會有壓力，希望畀到驚喜大家。無論係演釋盲人的方法、劇本處理、角度同感覺，都會同第一輯唔同。」浩信更說自己已經預先看了全套28集，看得十分感動，他也表示《踩過界II》較着重於案件劇情上，演員與案件的比重是各佔一半：「每單案件都會令我感動流淚，所以呢套戲係OK嘅。」

張振朗、王浩信和蔡思貝在《踩過界II》中組成「正當鐵三角」。（梁碧玲攝）

《踩過界》與《踩過界II》相隔三年，浩信飾演的文申俠會否有所不同？他回答：「我已經累積咗拍第一輯嗰幾個月嘅經驗，之後呢一輯再喺嗰演盲人嘅感覺上面去蕪存菁，再減少啲無謂嘢，睇出嚟就會再自然好多。」他說這三年來自己一直有留意身邊視障人士的動靜，也有了解他們對每件事上的感受，從而再融入自己的演出上，十分專業。

王浩信表示今次飾演的盲俠會更加立體。（梁碧玲攝）

《踩過界》中的「盲俠」十分瘦，拍《踩過界II》之前，需要「連戲」嗎？他回答：「拍呢套劇之前我拍緊第二套，但係去到某啲要除衫嘅場口，我都會修返身去配合，由飲食同埋運動方面着手。」

王浩信說為了郁耳朵而練習了三個星期。（踩過界II截圖）

預告片中，有一幕看到王浩信郁到自己的耳朵，到底特效還是他真的能做到？不過他就婉拒即場示範，說：「大家睇返套劇就見到啦。」更謂這是練習三個星期的成果：「係一個戴眼鏡時，托眼鏡架嘅入面，一個不其然嘅動作。」

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