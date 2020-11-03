《屍戰朝鮮》外傳預告曝光！揭全智賢神秘身份　僅得一集粉絲失望

Netflix原創恐怖韓劇《屍戰朝鮮》（Kingdom）在今年三月播出第二季後，結尾讓全智賢飾演的新角色登場，讓眾多喪屍迷期待第三季的到來。

如今時隔半年多後，官方發布一支全新預告，曝光《屍戰朝鮮：雅信傳》（Kingdom: Ashin of the North，中文暫譯）將於2021年上線。

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根據官方公布的資訊，《屍戰朝鮮：雅信傳》非《屍戰朝鮮》第三季，而是為僅有一集的外傳故事，以全智賢飾演的角色雅信（Ashin）作為主角，場景來到北方地區，深入探索她的身份， 以及與朴秉恩飾演的御營大將的過往故事。

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全智賢在《屍戰朝鮮》第二季結尾登場，當時朱智勛、裴斗娜等人為了尋找生死草的重大秘密來到北方。眾人到了一處荒涼村落後，看到了喪屍的蹤跡，並聽見遠方有鈴鐺的聲音，場景此時轉換到了一間小屋中，在滿是喪屍的屋內，盡頭有著一名女子，即為全智賢飾演的神祕角色。

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至於《屍戰朝鮮》第三季，官方目前尚未正式宣布續訂，有消息指出，由於卡司群的檔期難以調整，要等到正式確定推出，或許還得再等上一段時間了。《屍戰朝鮮：雅信傳》將於2021年上線。

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