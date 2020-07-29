12套Netflix過譽或被低估作品　屍戰朝鮮勁悶、怪奇物語冇新意？

Netflix《屍戰朝鮮》（Kingdom）、《怪奇物語》（Strangers Things）其實唔好睇？有網民發文，邀請其他網民分享Netflix中過譽或者被低估的作品，希望助觀眾「趨吉避凶」，睇得開心，中少啲伏。

疫情下要留在家中，不少人會選擇睇Netflix，面對琳瑯滿目的節目，到底哪套好看，哪套不好看呢？連登網民發文「一人幾個overrated同underrated嘅Netflix劇」，不少網民都認為，多套大熱劇如《屍戰朝鮮》、《Strangers Things》等被過份吹捧，有些知名度相對低的，如《陰宅異事》（The Haunting of Hill House）、《闇》（Dark）等等，其實是被低估的高質之作。

網民認為《屍戰朝鮮》沒想像中好看。

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林作早前在Facebook 貼出幾張買意大利著名品牌Brioni西裝的相片炫富，指4萬幾元的西裝話買就買，但他著西裝的樣子，卻被網民恥笑為「着起龍袍都唔似太子」，更有網民找出他過去的西裝相，指他的穿搭技術FAIL到不得了，和一眾「前輩」相比，林作彷彿已有獨當一面的勢頭。

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