Netflix近年致力發展亞洲市場,除了購入大量日韓電影劇集,更製作了首套原創韓劇《屍戰朝鮮》(Kingdom)。劇集推出後大獲好評,更在爛番茄一度奪得97%的超高分。由於《屍戰朝鮮》非常成功,加上喪屍題材受歡迎,Netflix再宣布拍攝原創韓劇《All of Us Are Dead》,並由電影《殺王者》、《完美的他人》的導演李在奎執導,而編劇方面就有憑《推奴》奪得最佳編劇的千成日坐鎮。

而將開拍的《All of Us Are Dead》改編自韓國漫畫平台Webtoon的人氣網絡漫畫《殭屍校園》(지금우리학교는),故事主要講述喪屍病毒在校園傳播,而一群高中生竟然被困校園,被迫對抗恐怖的喪屍並尋找機會逃離這個鬼地方。據知這套漫畫非常受年輕人歡迎,更紅遍東南亞,包括印尼、泰國、台灣等地,雖然暫時還未宣布演員名單,但根據過往跟導演李在奎合作的演員位位都非常有份量,加上今次會在Netflix獨家上架,相信主演劇集的必定是極具人氣的藝人。