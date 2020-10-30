家居．築則｜兩間白色為主單位　走廊消失反而令家具睇落好阻埞？

無綫財經台節目《家居．築則》介紹不同家居設計個案，最新一集介紹兩個出自同一設計師手筆的單位，他把圖則改動，令地方更好用。

第一個單位好有空間感。（《家居．築則》電視截圖）

第一個是一個約800呎的單位，是兩夫婦和兒子的家，設計師用原本的走廊納入客廳，令客廳功能提高。一開門是開放式廚房，接着是電視廳和半開放書房。設計師把客房拆去，變大客廳，變相令走廊消失。另外，他把廚房搬位又將它變成開放式，而原先廚房就變成了共用衣帽間和洗衣房。客廳變得相當有空間感，原來戶主要求有更多的共享地方給他們一家人用。此外，設計師用地板和牆身分區，廚房地板用磁磚，而客廳和睡房就用木地板。設計師用白色為主調，加上黑色元素，做一些勾線或細節如把手等。儲物空間方面，書房和睡房用櫃做間隔，兩邊都可以儲物。

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第二個單位非常寬敞。（《家居．築則》電視截圖）

另一個約700呎的單位，就只有女屋主一人住，所以空間其實非常好用。她希望有一個開放式廚房，可以有個開揚的感覺。由於屋主長期在廳，原本單位有兩房，所以設計師將其中一間房拆掉，又把另一間房改位，令走廊消失之餘，客廳採光度也大大增加，同時又增加了一個玄關位。新格局有一個集開放式廚房、飯廳和客廳於一身的空間。這間屋用了家品去分區，例如有吧台和中島櫃，客廳的地氈和天花的三個燈槽也幫助到分區。單位同樣以白色為主，加上花線營做層次感。儲物方面，客廳其中一面牆身用趟摺門做了一個4米多、儲物量極大的櫃，放衣服放雜物都可以。

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