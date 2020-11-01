香港奇則｜511呎單位英倫感十足　有兩個廁所其中一個完美收埋

由李尚正（阿正）、盧頌恩（妹頭）和黃芳雯（Paula）主持的香港開電視節目《香港奇則》，最新一集有令妹頭印象最深刻的單位，事關一個客廁的設計令她驚嘆。

單位雖然只有511呎，但看上去非常有空間感。（《香港奇則》電視截圖）

511呎的單位是新婚夫婦的家，他們喜歡英倫風，所以設計師用了摩登英倫風去裝修，非常有Feel。設計師把單位的間隔重新規劃，原本是兩房一廁，一入屋兩邊是廳，廚廁在屋中間。新設計將兩間房打通成主人套房，原則的廁所一開二，變一個客廁和主廁，廚房移位變開放式，門口入屋位加了一個半開放式書房，再加上簡單俐落的線條和古典味家具和裝修，充滿了濃濃的英倫風。先講大門口旁的廚房，有深藍色古典花線廚櫃，配銅色手抽和水龍頭，牆身、桌面和天花都用白色，整體更有空間感。門口另一邊是書房，以玻璃趟門間隔，再加一張隱藏式的書枱，化身成一個多用途空間。

書櫃原來是一道趟門，把客廁隱藏起來。（《香港奇則》電視截圖）

而起居室方面，是全屋的一大重點，牆身裝了半腰花線，再加上一張仿古英式鈕釘梳化，配襯線條簡單的掛畫、木茶几和書架，典雅感盡現。原來掛畫也有乾坤，原本客廳的位置是廚所，有一扇小窗，改成廳後，他們不想浪費了窗戶，就加了一幅畫在前面，有需要時可隨意拉開，掛畫當窗簾用。而主持最深刻的是藏在飾櫃後面的客廁，表面上是一個櫃，原來也是一道廁所的趟門，由於電視牆身不大，這道書櫃式趟門更可在視覺上延伸電視櫃，廳又見不到廁所門，一舉幾得。不過書櫃趟門應該會經常開關，它看上去會否有點難開和重呢？主人房方面，由於打通了兩間房，所以有齊衣帽間和浴室，廁所又有企缸和浸浴地方。整體來說，單位裝修有格調，而且用途也符合屋主需要。

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