小鬼永不離開《綜藝玩很大》　片頭、隊服加入他的身影陪伴觀眾

台灣男星小鬼黃鴻升於今年9月因主動脈剝離致血管阻塞離世，他生前所主持的綜藝節目《綜藝玩很大》停止錄影半個月，於上星期日（25日）播出最後有小鬼參與的集數存檔，因在片尾加入小鬼離開地球回到外星的動畫片段而令觀眾鼻子一酸。本周日（1日）播出的最新一集是小鬼離世後所錄製的集數，雖然人不在，但製作組亦將關於小鬼的元素統統加入節目，彷彿他永遠陪伴在觀眾身邊一樣。

小鬼參與的集數已經全部播出。（Instagram：@mr.player.tw）

《綜藝玩很大》本來由吳宗憲、KID（林柏昇）及小鬼共同主持，在小鬼離世後，他的黃隊小隊長位置雖然暫時由吳宗憲擔任，但在《綜藝玩很大》的YouTube頻道上依然將「小鬼黃鴻升」的名字列入黃隊。主持除此之外，節目組亦刻意用小鬼的歌曲《我是歌手》做片頭曲，甚至在《綜藝玩很大》的logo字樣出現時悄悄加入小鬼的「666」公仔，象徵他永遠是節目的一部分。

原本的《綜藝玩很大》片頭。（《綜藝玩很大》影片截圖）

現時的《綜藝玩很大》片頭加入代表小鬼的666公仔。（《綜藝玩很大》影片截圖）

「666」公仔是小鬼自己親自設計的。（Instagram：@aes_alien）

KID亦有將666公仔紋在手臂上。（YouTube：野人七號部落）

另外，亦有粉絲發現《綜藝玩很大》的隊服亦加上一個紅色的骷顱頭蘋果logo，其實這正正就是小鬼於《扛得住》單曲封面上的圖案，而logo上的「a」字，則是小鬼英文名「Alien」的第一個字母。

《綜藝玩很大》的隊服亦加上一個紅色的骷顱頭蘋果logo。（《綜藝玩很大》影片截圖）

這個logo代表小鬼永遠都陪伴住觀眾。（《綜藝玩很大》影片截圖）

《扛得住》單曲封面有三個骷顱頭蘋果logo。（網上圖片）

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