羅志祥拒接10萬台幣酬勞新節目復出　終由小鬼好兄弟坤達頂上

台灣藝人羅志祥（小豬）於今年4月被前女友周揚青指控私生活不檢點兼偷食，令演藝事業停滯不前，更被封做「世紀渣男」，事隔半年依然復出無期。據台灣傳媒報道，小豬自從被爆醜聞之後，因退出內地節目主持和廣告的損失已高達2億台幣（約5400萬港元），近日有台灣節目有意邀請小豬復出，不過小豬卻還有很多顧慮，因此一口拒絕，最後該節目由小鬼黃鴻升的好友坤達，與女星巴鈺一起接手。

羅志祥事隔半年依然復出無期。（羅志祥工作室微博圖片）

小豬沉寂半年依然未正式重拾演藝事業，經常都去做運動和約朋友打波，體重還下降了10公斤。據稱，《娛樂百分百》並沒有打算換走小豬，一直等他復出回來，而衛視另一新的外景節目亦有打算找小豬做主持，認為他久未露面應該可以下調酬勞至10萬台幣一集，亦可以引起話題。然而，小豬在內地主持一集《這就是街舞3》已經有多達1000萬台幣的酬勞，最後小豬的經紀人小霜以「目前沒有主持工作規劃」拒絕，節目最後找來坤達和巴鈺擔任主持人。

據稱小豬在內地主持一集《這就是街舞3》已經有多達1000萬台幣的酬勞。（《這就是街舞3》劇照）

現年38歲的坤達，是《想見你》女主角柯佳嬿的老公，亦是小鬼黃鴻升的好兄弟。他過去主攻拍劇集，近年積極挑戰拍綜藝獲得不錯的成績，除了去年成為《木曜4超玩》的固定主持人外，今年亦擔任《極智對決 誰梭了算》第二季的外景主持，如今再和巴鈺拍住上主持新節目，一人已經包攬了三個固定節目，在主持生涯發展得有聲有色。

坤達是柯佳嬿的老公。（網上圖片）

坤達（左）是小鬼（右）的好友。（Instagram：@aes_alien）

巴鈺（VCG）

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