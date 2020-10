Hailey Bieber分享一周穿搭示範　「Less Is More」究竟該點着？

Justin Bieber太太Hailey Bieber(Hailey Baldwin)是一位不折不扣的Fashion Icon,作為歐美街拍的常客,Hailey在穿衣搭配方面相當拿手。日前,她為《Vogue》拍攝了一條短片「7 Days, 7 Looks」,展示自己一星期的7種不同Style。

Hailey Bieber身高171cm,身材均勻,穿衣搭配很值得借鑒。(視頻截圖)

想要穿出時尚與高級感,精髓就在於「Less Is More」。而要呈現出不同的風格,有時只需在配飾、服裝、鞋履等某一方面做出小小改變即可。

完成每一套搭配前,Hailey都會先展示基礎着衫,再添加外套、鞋履、配飾等。首先是星期一,Hailey選擇了一套灰色的Athleisure作為基礎內襯,所謂的「Athleisure」就是「Athletic」(運動)與「Leisure」(休閒)結合,簡單來講就是運動休閒風,舒適度滿分。如果天氣再涼些,可以選擇一件深藍色的長外套,比起黑色更具活力。

接下來Hailey選擇了一套全黑裝束,上身是保暖且永不過時的羊絨衫,下身則是一條貼身漆皮褲,Hailey在不少場合都有穿過。外套方面,她搭配了一件正紅色大衣,加上一對粗跟短Boot,整套風格相當霸氣,走在街頭絕對100%回頭率。Hailey表示,她的這件大衣買大了兩個Size,一來更加保暖,二來方便內搭毛衣或者一些比較厚重的衣服。

第三套內搭就略帶性感,針織Bra top是今年大Hit的單品之一,這條褲是Hailey目前最愛的當季黑色單品,褲身很Fit,褲腳側邊開衩,非常適合搭配平底鞋或高跟鞋。除此之外,Hailey透露她非常喜歡穿Blazer,「Blazers are an essential part of anybody‘s wardrobe.」在她的street style中也很常見。最後再選擇白色手袋與鞋相呼應,略帶通勤的搭配,但又非常cool。

「星期四」Hailey介紹了她的約會裝扮。黑色的Tube Dress配上一字高踭鞋,優雅又高貴,如果夜晚稍凍,她選擇了一件同裙尾差不多長度的黑色西裝外套,由於全身都是Black,因此Hailey便在手袋的顏色上花心思,以淡粉色作點綴。

到了星期五,Hailey又回到Casual裝扮,上衣選擇貼身Bodysuit,搭配高腰mom牛仔褲,加上一條黑色腰帶作裝飾。如同前面一樣,最後都有一件大衣。而鞋履可選擇厚底boot或者白色波鞋,究竟哪對鞋更襯呢?

到了周末,繼續Casual look。一件針織同直筒牛仔褲打造Tomboy風,同樣也是Hailey街拍中常見的style,鞋履方面,毫無疑問是波鞋!再加上一頂Baseball hat,街頭風十足。

到了一周的最後一日,Hailey就穿得非常居家,但也不忘fashion,其實一套簡單舒適的絲質套裝就可以實現,看起來似睡衣,又稍稍正式些,在家中接待朋友,晚餐等都不錯。

看完Hailey演繹「7 Days, 7 Looks」,不難發現其實她的搭配原理非常簡單,全身基本不超過三種顏色,會用一些配飾譬如手袋、皮帶、頸鏈點綴。同時,她比較偏愛oversize的款式,風格大多比較boyish,最常見的搭配公式就是各式各樣的內搭+大碼外套,Casual舒適又fashion。