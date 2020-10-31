Hailey Bieber分享一周穿搭示範　「Less Is More」究竟該點着？

Justin Bieber太太Hailey Bieber（Hailey Baldwin）是一位不折不扣的Fashion Icon，作為歐美街拍的常客，Hailey在穿衣搭配方面相當拿手。日前，她為《Vogue》拍攝了一條短片「7 Days, 7 Looks」，展示自己一星期的7種不同Style。

Hailey Bieber身高171cm，身材均勻，穿衣搭配很值得借鑒。（視頻截圖）

想要穿出時尚與高級感，精髓就在於「Less Is More」。而要呈現出不同的風格，有時只需在配飾、服裝、鞋履等某一方面做出小小改變即可。

完成每一套搭配前，Hailey都會先展示基礎着衫，再添加外套、鞋履、配飾等。首先是星期一，Hailey選擇了一套灰色的Athleisure作為基礎內襯，所謂的「Athleisure」就是「Athletic」（運動）與「Leisure」（休閒）結合，簡單來講就是運動休閒風，舒適度滿分。如果天氣再涼些，可以選擇一件深藍色的長外套，比起黑色更具活力。

接下來Hailey選擇了一套全黑裝束，上身是保暖且永不過時的羊絨衫，下身則是一條貼身漆皮褲，Hailey在不少場合都有穿過。外套方面，她搭配了一件正紅色大衣，加上一對粗跟短Boot，整套風格相當霸氣，走在街頭絕對100%回頭率。Hailey表示，她的這件大衣買大了兩個Size，一來更加保暖，二來方便內搭毛衣或者一些比較厚重的衣服。

第三套內搭就略帶性感，針織Bra top是今年大Hit的單品之一，這條褲是Hailey目前最愛的當季黑色單品，褲身很Fit，褲腳側邊開衩，非常適合搭配平底鞋或高跟鞋。除此之外，Hailey透露她非常喜歡穿Blazer，「Blazers are an essential part of anybody‘s wardrobe.」在她的street style中也很常見。最後再選擇白色手袋與鞋相呼應，略帶通勤的搭配，但又非常cool。

+ 3 + 3 + 3

「星期四」Hailey介紹了她的約會裝扮。黑色的Tube Dress配上一字高踭鞋，優雅又高貴，如果夜晚稍凍，她選擇了一件同裙尾差不多長度的黑色西裝外套，由於全身都是Black，因此Hailey便在手袋的顏色上花心思，以淡粉色作點綴。

到了星期五，Hailey又回到Casual裝扮，上衣選擇貼身Bodysuit，搭配高腰mom牛仔褲，加上一條黑色腰帶作裝飾。如同前面一樣，最後都有一件大衣。而鞋履可選擇厚底boot或者白色波鞋，究竟哪對鞋更襯呢？

到了周末，繼續Casual look。一件針織同直筒牛仔褲打造Tomboy風，同樣也是Hailey街拍中常見的style，鞋履方面，毫無疑問是波鞋！再加上一頂Baseball hat，街頭風十足。

到了一周的最後一日，Hailey就穿得非常居家，但也不忘fashion，其實一套簡單舒適的絲質套裝就可以實現，看起來似睡衣，又稍稍正式些，在家中接待朋友，晚餐等都不錯。

看完Hailey演繹「7 Days, 7 Looks」，不難發現其實她的搭配原理非常簡單，全身基本不超過三種顏色，會用一些配飾譬如手袋、皮帶、頸鏈點綴。同時，她比較偏愛oversize的款式，風格大多比較boyish，最常見的搭配公式就是各式各樣的內搭+大碼外套，Casual舒適又fashion。