了不起的姐姐︱秦嵐《延禧》前多女二號邀約　自稱曾同攝影機拍拖

41歲秦嵐2003年憑藉劇集《還珠格格第三部：天上人間》中的「陳知畫」一角為人熟知，但在2007年與方中信合作完《又見一簾幽夢》後便一直不溫不火，直到2018年出演清宮劇《延禧攻略》後人氣再度急升，成功翻紅，工作接到不停手。

最近，秦嵐作客由雜誌《Harper’s BAZAAR》中國版總編輯蘇芒策劃兼主持的訪談節目《了不起的姐姐》，大談事業感受。

生活中的秦嵐非常簡單，她謂自己是一個特別容易滿足的人，拍了一場特別好的戲、夜晚吃一頓火鍋等等，一邊講一邊開心得像個快樂的小孩。（微博@了不起的姐姐官微）

出道20年，秦嵐塑造了很多令人印象深刻的銀幕形象，也曾經歷過事業低潮，「沒有富察容音這個角色之前，很多來找我的戲都是女二號，因為女一號都是小鮮花，誰願意看你快40歲的女人，去跟個小鮮肉談戀愛。」

對於人生的高低起跌，秦嵐看得很透，早在十幾年前，她就曾經寫過：「人生就像蕩鞦韆，沒有一個人能永遠蕩到最高點，一定是有起伏的，但是我們在低的時候，一定不會氣餒，因為我們蓄勢待發，為我們下一個高峰衝刺的時候，在準備、在充電。」也許正因有這樣的信念，秦嵐迎來了事業的第二個高峰。

秦嵐表示自己是一個遇強則強的人。（視頻截圖）

在早幾個月播完的劇集《怪你過分美麗》中，秦嵐成功塑造了與本人反差極大的經理人「莫向晚」，做事雷厲風行，殺伐決斷，完全打破了自己的舒適區，走到了不太熟悉的表演狀態。其實當這個角色找到秦嵐時，她也很驚訝，不過對方回應：「需要找這種反差一點的角色，給大家更多的期盼性和可能性。」能得到別人的信任，秦嵐也表示一定要做到三個字：「不辜負」，做到最好。而事實也證明了，繼「富察容音」之後，「莫向晚」成為了她又一個經典角色。

秦嵐將雷厲風行的經理人形象詮釋得淋漓盡致。（微博@秦嵐工作室）

其實秦嵐是非科班出身的演員，能有如此為人稱道的演技，絕對離不開她的努力，別人在大學學表演，而她也在「社會大學」——劇組中學習：「別人收工了，我就在現場，監視器後面等着看，就看一些人家老師是怎麼表演。」當年拍完第一套戲時，秦嵐就覺得表演特別有意思，還給自己建立了一個感受：「我覺得我是在跟攝影機談戀愛，它拍我的時候我很興奮，我既緊張又興奮，但我又想去表達，然後讓它記錄下我所有的表達。」

雖然非科班出身，但秦嵐的演技備受認可。（視頻截圖）

生活中的秦嵐非常簡單，喜歡安逸，隨遇而安，照著自己的步調前行，「但我希望工作中給我一些難題，然後我一個一個去解套，這樣會讓我覺得，我的人生會很多彩，我會覺得我的生活跟工作室編織在一起的，但它們隨時可以分離開。」因此，秦嵐從不會因為一個角色出不來，「因為我在角色中還是有自己的生活。」

秦嵐的工作與生活互相交織，但又「互不干擾」。（視頻截圖）