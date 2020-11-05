同志遊行｜謝佳見當街激吻小鮮肉原來係拍劇　投入錫錫竟弄丟小孩

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謝佳見日前現身同志遊行，還與一名男性穿情侶裝當街親吻、貼頭，被誤以為「公開對象」，但其實是與林輝瑝拍攝台灣迷你劇《酷蓋爸爸》，劇組一行30多人在同志遊行現場進行拍攝。謝佳見與林輝瑝都表示是第一次參與同志遊行，「我們覺得在這個時間點，以同志家庭的身分參與，即便只是劇中角色，都覺得意義特別重大。」

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《酷蓋爸爸》是GagaOOLala影音平台原創「Queer Up The Volume同志音樂愛情故事」系列之一，是近年亞洲唯一講述同志家庭育兒的網路劇，謝佳見與林輝瑝飾演透過代孕得子的「雙帥奶爸」。因劇情需要，在10月31日同志遊行當天將整個劇組拉到現場拍攝，也一併紀錄了台灣同婚滿周年後大遊行的幸福氛圍。

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劇中謝佳見與林輝瑝帶著兒子「凱凱」參與遊行，沒想到曬恩愛卻把小孩搞丟，兩人焦急呼喊與朋友沿路找尋，並透過會場廣播協尋，拍攝時兩人在遊行隊伍中不斷穿梭大喊：「凱凱在哪裡？」一旁參加遊行的民眾一度當真反問：「凱凱是誰？需要幫忙找嗎？」、「凱凱是人？還是寵物？」最後由活動攤位人員發現帶回。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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