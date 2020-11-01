Selina任家萱生日好姊妹田馥甄陪攻玉山前峰　登頂慶生感動落淚

昨天是Selina（任家萱）39歲生日，先前她提到生日願望，希望身體健康快樂之餘，能完成功登頂玉山。昨天開心於社群分享成功征服玉山前峰的里程碑，在好姐妹田馥甄與妹妹任容萱等的陪伴下，切蛋糕、喝香檳慶祝，淚點低的她也感動落淚，讓粉絲直讚：「做妳的歌迷好驕傲。」

她透露行前雖做足功課，也加強心肺攀爬的特訓，在最後800米手腳並用、或趴或坐、像猴子像嬰兒般地前進，「爬到懷疑人生」，但第一眼看到玉山主峰就紅了眼眶，攻頂時看到精心佈置的蛋糕香檳時，她直呼「我是老天眷顧眾人疼愛的女子，姊妹陪練陪爬只為了圓我的夢，好友聯繫策劃只為了給我驚喜！」。

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她以上山四小時、下山兩小時四十五分鐘，完成人生首次百岳攻頂，她分享嚮導信哥說「沒有辛苦過程，就沒有驕傲分享！」、「爬山不是認識山，是認識自己！」等金句，感性表示：「謝謝玉山前峰的偉大與包容，我才能在此刻驕傲地說，我又更認識自己了。」

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