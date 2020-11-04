了不起的姐姐 | 蘇芒傳授脫單秘訣　秦嵐談衰老不可怕：擁抱就好

內地女星秦嵐最近作客《了不起的姐姐》訪談節目，分享自己對工作、生活、愛情的態度。

早前有關「秦嵐 我的子宮使不使用關你什麼事」的話題登頂熱搜，對此，秦嵐也作出回應，「我自己很清楚自己在什麼時候，要怎樣的生活和我的生活節拍。」就如該節目的出品人兼主持所講：「一個女性最幸福的人生就是找到自己的熱愛，因為那一份熱愛讓你找到了一種快樂，存在的意義，甚至能為他人帶來的那一點點意義。」

秦嵐通過莫向晚這個角色變得更有態度，更識得表達自己。（視頻截圖）

雖然秦嵐年過40仍單身，但她坦言對婚姻並無迫切的期望，對愛情也絕不將就，這才是對自己以及父母負責。而蘇芒更即時傳授了一個秘訣給她：

+ 8 + 8 + 8

其實秦嵐事業得意，生活精彩，甚至已經想好50歲、60歲的婚姻生活：「家裡可以養狗，然後生活在一起，花園裡種種花，有我們自己喜歡的樹，每天吃完晚飯之後，我們手牽著手出去逛一逛，回到家裡面比如說運動，健完身之後可以一起看一場電影，偶爾一起喝喝茶，我就覺得很幸福。」比起轟轟烈烈的愛情，她更嚮往的是平平淡淡、相濡以沫的生活。

秦嵐手舞足蹈講起自己的理想生活，非常開心同嚮往平淡。（視頻截圖）

近年來有關女性的話題越來越多，包括衰老問題，秦嵐表示，在她30歲的時候，連結不結婚都沒想好，覺得人生才剛剛開始，「衰老不是個貶義詞，我覺得是一個很正常的狀態，因為每個人只會擁有一個20歲，一個30歲，一個40歲，如果每個人都要經歷衰老，為什麼你不經歷呢？衰老有什麼好可怕的？它是一個順應自然的該有的狀態，我們擁抱它就好。」