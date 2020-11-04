謝嘉怡自認冇乜興趣拍拖：過埋呢年睇吓點樣囉

無綫明珠台於周三（4日）舉行《變形金剛 終極戰士》宣傳活動，港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）接受《香港01》訪問時，表示自己很喜歡看電影，因為電影平可以令她放鬆一下自己，Lisa最愛看喜劇和動作片。Lisa今天原來是帶傷上陣，她指：「我兩、三日前喺屋企唔小心，我啱啱搬屋嘛，所以我攞個箱扭親腰，但係OK嘅。而家少少痛啦，好啲嘅。」她也有去看醫生，相信只是肌肉拉傷。但Lisa今日腳踏起碼有4吋的高踭鞋，她笑言：「係啊，第一次試，但係OK嘅，我哋之前每日都係着高踭鞋，所以習慣咗，腰痛但係唔怕！」

Lisa以前拍拖時也會跟男友去看電影。（陳順禎攝）

Lisa在蘇格蘭長大，當選港姐一段時間，被問到對於藝人的生活習慣了沒有，她說：「而家開始習慣嘅，我覺得好玩，每日做唔同嘢，所以好玩囉，我一年前冇諗過可以出嚟介紹《Transforms》電影，所以好開心有呢啲機會。」她笑言跟她以往做護士的生活極不同，現在很忙但好玩。現在在香港生活，Lisa覺得香港人的生活步伐好快，「每日都係做好多嘢，係有少少唔同，嗰邊（蘇格蘭）啲嘢係好慢。」她表示自己較喜歡在香港生活。

對於亞姐冠軍得主蔡小蝶曾參選今屆港姐，但後來退選，Lisa指自己因為是海外佳麗，所以未接觸過對方，但她爆季軍郭柏妍（Rosita）有見過對方。Lisa恭喜蔡小蝶成為冠軍。（陳順禎攝）

今年亞姐冠軍蔡小蝶。（資料圖片）

Lisa現時是單身，她指自己沒有太「恨拍拖」，她說：「過埋呢年睇吓點樣囉，冇乜興趣拍拖啊而家。」談到擇偶條件，Lisa就以性格行先，「我覺得佢性格要好，如果佢性格係好好，我鍾意，唔使太靚仔，我好easy㗎其實，冇preference，但如果佢性格好，我都好開心。」

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