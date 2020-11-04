翟威廉坦承上車要靠家人︰而家年青人都係要好靠屋企人嘅資源

無綫明珠台於周三（4日）舉行《變形金剛 終極戰士》宣傳活動，藝人翟威廉（William）接受《香港01》訪問表示近來忙於拍劇集《飛虎》和《拳王》，兩部劇也不需要特別練大隻， 說：「但係身手嘅嘢就要練一練，因為我哋有啲打嘅嘢，係有啲拳擊要做。」

Willian指沒有打算減少拍劇，他認為生意和藝人工作互相有正面影響，相輔相成。（陳順禎攝）

早前，William搞清酒生意，被問到疫情有沒有影響到生意，他指零售方面沒有太大影響：「因為大家都嚟買酒返屋企飲，同朋友飲，反而個批發可能麻煩少少，批發好多餐廳都未恢復嗰個要貨量，但係好處係有好多網購嘅地方同我哋買返都好啲。」他笑言生意暫時還未回本，但暫時的發展也不錯。他又指這盤生意是全家總動員：「（家人打本畀你？）係啊，冇㗎啦，全家總動員，其實都冇話打唔打本，冇話邊個話事成個生意。」

William指清酒生意沒有被疫情影響太多。（陳順禎攝）

William曾在節目《我要做業主》提及2017年就與家人合力以350萬購入旺角一個297呎單位，引起迴響，被問及此事，William直言：「好誠懇講一句，而家現今年青人又好，你都係要好靠屋企人嘅資源，純粹靠自己做一份工去可以買到一個單位，其實幾難，所以我覺得冇屋企人差好遠，但係若然真係冇屋企人嘅話，你就真係諗下點樣去儲第一筆錢先。不過講就易，你儲緊錢仲要生活㗎嘛。」所以他覺得可能要辛苦一點，找到一條可以突圍而出的路。他坦承覺得自己比一般人幸福，「因為我同屋企人基本上好多嘢都係一齊商量，冇乜分你我。」

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