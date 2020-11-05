天幕下的戀人｜06年舊劇驚現MIRROR成員　誤打誤撞變入行處男作？

無綫重播2006年的劇《天幕下的戀人》，雖然已是十多年前的劇，但也吸引了不少觀眾追看。劇集由鄭嘉穎、周麗淇及黃宗澤主演，但看看演員表，竟然發現有一名MIRROR成員的名字？

《天幕下的戀人》由鄭嘉穎、周麗淇及黃宗澤主演。（《天幕下的戀人》劇照）

Lokman直認圖中右邊、面向鏡頭的是他，當年他只有15、6歲，外表非常青澀。（《天幕下的戀人》劇照）

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說的就是MIRROR隊長楊樂文（Lokman），翻看演員表，他是飾演「禮義跆拳道會」學員，是權力（黃宗澤飾）的師弟，而有一些黃宗澤在跆拳道會的場口，也有看到他出現。《香港01》記者向Lokman查證，他承認有演出過《天幕下的戀人》，當時大概只有15到16歲，他說︰「因為我以前細個係打跆拳道嘅，咁我爸爸都係跆拳道教練，咁嗰陣時呢套劇係講關於跆拳道，咁啱就搵咗我拳館去做嗰啲顧問，咁就誤打誤撞，就不如拍吓啦。」

Lokman算不算是早在十多年前就入行？（Instagram@llokmann）

Lokman笑言當時自己主動請纓要求拍劇，被問到該劇算不算是他第一部劇，他笑說︰「其實嗰時算係第一套劇，（其實入咗行好耐啦喎？）其實咁樣算唔算入咗行呢？我都唔知道喎。（嗰時係客串？）嗰時客串咋，唔知拍咗一日定兩日咁樣㗎咋。」

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