馮盈盈結束獨居生活　新屋擁無敵海景：客房用嚟拍片直播

馮盈盈之前曾表示搬出嚟住時，父母都頗為擔心她不能好好照顧自己，如今一家終於「重聚」，真係可喜可賀。（crystalfyy＠IG圖片)

去年醫生男生分手後，馮盈盈火速搬離何文田愛巢，並租住南昌站嘅匯璽展開獨居生活。不過，其實盈盈嘅父母一直希望可以大家住埋一齊互相照應，所以之前就算雙方嘅租約未完都頻頻四出睇樓，一家幾口先後現身過將軍澳SEA TO SKY、大圍柏傲莊示範單位。

盈盈之前為Show８拍片時，將其366呎香閨曝光。（影片截圖）

近日忙於拍攝新劇《智能愛（AI）人》嘅盈盈，今日在IG上載了一張嘅照片，只見身穿白色衛衣嘅佢，坐在窗台上抱住愛犬，chill爆望海景，雖然長腿吸晴，但hastag嘅「newhome」亦同樣吸引。盈盈接受《香港01》訪問時，爽快承認搬新屋同家人一齊住：「之前屋企太細，我唔方便一齊住。終於等到舊屋租約完結，可以搬大啲，而家單位大咗，仲有間客房，俾我用來拍YouTube片做直播都可以。」

盈盈表示雖然近日忙於拍新劇，但都有抽時間同屋企人一齊選購傢俬，因為真一種家庭樂。好孝順喎。（crystalfyy＠IG圖片)

盈盈為方便返公司，所以新屋選址將軍澳，但就拒絕透露到底或租定買。睇返盈盈張長腿海景照，應該係屬於出康城嘅Malibu，據地產網站所顯示，該屋苑嘅四房單位(約1100呎)，售價約2300萬，租價約為4萬多元左右，比起盈盈之前以約1.9萬元租住嘅南昌站上蓋300多呎一房單位，新居可以算得上超值。

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