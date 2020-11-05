許凱新劇造型被指抄襲韓服掀兩國罵戰　于正：韓國明朝是中國屬國

內地製作人兼編劇于正因喜歡抽水一直備受爭議，最近剛剛因疑似發文含沙射影趙露思的負面新聞而登上熱搜，日前又因新劇《尚食》的戲服再度引起熱議，但今次網友都清一色站在于正這邊。

事緣許凱同吳謹言的新劇正在拍攝中，故事背景設立在大明永樂年間，許凱4日晚曬出一張身穿戲服的照片，可能見到有網友指造型似韓服，於是于正就轉發該微博，寫到：「這妥妥的明朝漢服，不能因為當時作為大明屬國的高麗沿用了，就被沒文化的說成『韓服』了！」

但事件並未就此停止，反而愈演愈烈，很多韓國人在韓國論壇以及Twitter上指責中國抄襲韓服、無文化等，而于正也立即在IG反擊，曬出多張不同的明朝畫像，其後中國網友也以各類文獻作證據，一時間兩國網友掀起唇槍舌戰。

李氏朝鮮歷經27代，共519年，同中國明清兩代相始終，尤其在明代，一直恪勤事大之禮，與中國保持密切關係。

韓服形成於朝鮮李氏王朝，對應的是中國明朝時期，朝鮮皇族的服飾都是明朝天子賜予的，稱為大明「賜服」，李氏朝鮮建立後，李成桂確立「襲大明衣冠，禁胡服」政策，為朝鮮服飾變革指明了方向。在文化交流中，韓服學習、借鑒了很多明朝服飾的特點，即古代韓國根本沒有自己的衣冠制度，對明朝服飾進行改良後，才形成了韓國古裝劇中的服飾。

據《宣祖實錄》卷三十七記錄，李氏朝鮮國王宣祖李昖曾說：「設使以外國言之，中國父母也，我國與日本同是外國也，如子也。以言其父母之于子，則我國孝子也，日本賊子也。」明朝萬曆皇帝在位期間，明軍曾多次援助朝鮮抗倭，即使到了明末時勢混亂之時，崇禎皇帝仍在派兵援助，可見給予了朝鮮很多幫助。到了清代，因清王朝統治者是以少數民族「夷」的身份入主中原，對於有「華夷之辨」文化心理的朝鮮君臣來講，「夏華」的中國已經滅亡，取而代之的是「夷狄」，因此朝鮮君臣表面上承認清朝，但暗地裡都不忘明朝恩情，正是這樣的心態，令李氏朝鮮以接受明朝的賜服為榮，心甘情願接受大明正統的華夏服飾文化，也就是說，他們只認同明朝的中華正統地位。

《宣祖實錄》卷三十七。（網絡圖片）

其實關於明朝服飾的歷史，無論從文獻、博物館抑或畫作中等都可以考證，在此就不再贅述舉例，但指責漢服抄襲韓服的網友們，可能要補習下歷史了。

對於被韓國網友指責抄襲，于正再次在微博回應。（微博截圖）