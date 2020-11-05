【燕雲台】佘詩曼久違螢幕吻戲　與譚凱組「中年CP」超搶眼

唐嫣、竇驍、佘詩曼等主演的大型古裝劇《燕雲台》於日前首播，雖然是第二女主角，但阿佘在劇中扮演的「蕭胡輦」絲毫不輸女主角唐嫣，人氣甚至更勝一籌，同資深演員譚凱的對手戲也吸引了不少觀眾，紛紛表示大愛這對「中年CP」。

劇集播出至目前，阿佘同譚凱這對CP最得觀眾喜愛。（微博@電視劇燕雲台）

尤其在第五集中，阿佘為了解救二妹烏骨里（盧杉 飾），向位高權重的太平王罨撒葛（譚凱 飾）求情，滿含淚水、委屈又無奈的表情惹人憐愛，可謂演技大爆發。

阿佘委屈的表情惹人憐愛。（視頻截圖）

而譚凱一直心儀阿佘，對她非常寵溺，一步步「設計」娶她，眼見自己逼到阿佘崩潰大哭，他馬上加以安慰，拿出手帕幫對方抹眼淚，並向阿佘表白，承諾愛她、保護她，雖然地位高高在上，但在面對心愛的女人時又相當卑微，乞求阿佘能分出對妹妹一半，甚至一半的真心予他，霸道卻柔情似水，因此圈粉無數。

不得不講，面對譚凱的種種舉動，阿佘確實有些心動。在譚凱遭到主上耶律璟（寧理 飾）杖責後，阿佘去探望前還特意打扮了一番，而原本霸氣的譚凱想不到還是一位「妻管嚴」，一聽到阿佘來了，瞬間亂了方寸，急躁命人趕走兩位幫手上藥的女奴，抹乾淨她們的所有痕跡等，更脫去上衣，讓男奴繼續上藥，扮出很痛的狀態，場面相當搞笑。前一秒還很兇狠，下一秒見到阿佘又即刻變得溫柔，撩女技術一流：

+ 8 + 8 + 8

終於，譚凱都如願以償，娶到了阿佘，在大婚當晚，他感受到女方似乎還沒有完全接受，打算轉身離開，不想勉強阿佘，不失是一位君子。不過阿佘拉住了譚凱，兩人最終都有得洞房花燭。更令大家驚喜的是，看了阿佘在劇集中久違的吻戲，對上一次可能要追溯到2014年的《使徒行者》。另外，其實阿佘同譚凱在劇中親舅父同親姪女的關係，為了救家族，而嫁給一個自己不愛的人，某一程度來講，都算是一個悲情人物，至於後續如何，就要靠劇集來解答。