BLACKPINK化妝抱熊貓恐犯禁忌　 驚動中國大熊貓研究中心展開調查

南韓女團BLACKPINK紅遍全球，每發新歌總會掀起一陣討論潮，只不過最近在團綜《24/365 with Blackpink》裡竟引發了一些爭議，只見4位女孩來到首爾近郊的愛寶樂園，與剛出生100天的熊貓「福寶」見面，卻被發現身上的裝備恐對熊貓有所為害，在陸網引起大批網友討論。

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事實上，「福寶」是首隻在南韓誕生的熊貓，她的父母是旅韓熊貓夫婦愛寶、樂寶，從2016年起交流期為15年。根據大陸熊貓外借的相關規定，在海外出生的熊貓仍屬大陸所有，一般在3歲左右就必須返回大陸，且當地有設立法規保護熊貓，不能讓飼養員外的人接觸熊貓，如有非必要接觸，則必須全身配戴正規的防護套裝才可以。

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因此，這一次BLACKPINK沒有穿著整套防護服接觸熊貓，也引起了大陸網友的憤怒，根據《封面新聞》報導，目前大陸大熊貓研究中心已經獲悉此事，表示正在著手調查以及進行處理。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】