亞太區百大美女2020｜BLACKPINK Lisa蟬聯冠軍　迪麗熱巴無緣三甲

美國電影評論網站「TC Candler」每年都會評選出「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）及「全球百大帥哥」（The 100 Most Handsome Faces）兩大排行榜，讓各地網友票選出他們的心水。而網站近年更增設「亞太區百大美女」及「亞太區百大帥哥」選舉，今年的評選結果日前終於出爐，去年在「全球百大美女」中排名第一的韓國女團TWICE成員子瑜竟然未能入榜，而BLACKPINK四位成員就全部打入十大，Lisa更榮登冠軍寶座！而香港雖然只有一位女星入選，但就成功打入三甲位置！

韓國女團TWICE成員子瑜竟然未能入榜。（IG@tzuyutwice）

點擊下圖睇部分排名：

+ 45 + 45 + 45

而大家最關心的相信是Top 10，BLACKPINK全員入選，絕對是最高顏值的女團！內地女星迪麗熱巴排名第4，而唯一一位香港代表就力壓她奪得季軍！

BLACKPINK全員打入十大！（IG@blackpinkofficial）

點擊下圖睇Top 10：

+ 4 + 4 + 4

同場加映：陳詩欣正式離開主播崗位 15位娛樂新聞台主持成功上位