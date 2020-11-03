亞太區百大美女2020｜BLACKPINK Lisa蟬聯冠軍　迪麗熱巴無緣三甲

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

美國電影評論網站「TC Candler」每年都會評選出「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）及「全球百大帥哥」（The 100 Most Handsome Faces）兩大排行榜，讓各地網友票選出他們的心水。而網站近年更增設「亞太區百大美女」及「亞太區百大帥哥」選舉，今年的評選結果日前終於出爐，去年在「全球百大美女」中排名第一的韓國女團TWICE成員子瑜竟然未能入榜，而BLACKPINK四位成員就全部打入十大，Lisa更榮登冠軍寶座！而香港雖然只有一位女星入選，但就成功打入三甲位置！

韓國女團TWICE成員子瑜竟然未能入榜。（IG@tzuyutwice）

點擊下圖睇部分排名：

+45
+45
+45

而大家最關心的相信是Top 10，BLACKPINK全員入選，絕對是最高顏值的女團！內地女星迪麗熱巴排名第4，而唯一一位香港代表就力壓她奪得季軍！

BLACKPINK全員打入十大！（IG@blackpinkofficial）

點擊下圖睇Top 10：

+4
+4
+4

同場加映：陳詩欣正式離開主播崗位　15位娛樂新聞台主持成功上位

+46
+46
+46
高海寧北京拍劇住千七呎套房享豪華待遇　超五星酒店黑寡婦都住過
白色強人II｜郭晉安受訪面容被批僵硬大變樣　網民：個樣怪怪哋
楊冪做代言人出事　宣傳海報疑P圖太重手惹負評：好廉價
袁彩雲回港與楊茜堯敍舊　淡出娛圈多年定居加拿大做幸福少奶奶
佐佐木希疑飽受老公渡部建出軌醜聞困擾　樣貌憔悴驚現魚尾紋
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。