雙祥見｜黎耀祥爆鄭少秋拍古裝特別忙：自己拎住反光板騎馬

黎耀祥同阮兆祥每集都會大爆圈中趣聞。(影片截圖)

黎耀祥同阮兆祥不時在自家製節目《雙祥見》大爆圈中趣事，喺最新一集，二人分別講出最有「特色」嘅藝人，當中包括鄭少秋，黎耀祥先解說平日拍劇時，工作人員多常會加反光板令演員更上鏡，但由於鄭少秋過往多拍古裝劇，騎馬時燈光同事無辦法跟住一齊騎。「秋官好厲害，自己拎住塊反光板，一邊騎一邊做戲，真係靚仔到不得了，呢個係佢自己研究出嚟，冇其他人可以做到，因為首先要精於馬術，又要對燈光、鏡頭熟悉。」

阮兆祥示範愛面對鏡頭藝人有好幾好笑。(影片截圖)

二人之後講到圈中「認真」演員，阮兆祥指該演員每場戲都出盡力去演。「試過其中一幕佢需要擤鼻涕，助導準備好一包紙巾讓他用，如是者經過五、六次NG都係唔太理想，由於紙巾用晒，於是佢問助導再拎。助導叫佢重用剛剛的，因為畢竟在做戲，跟住嗰位演員話『唔得呀，我張張都擤咗鼻涕』，你真係諗唔到佢可以認真到連身體自然反應都配合埋。」至於呢位咁認真嘅演員，阮兆祥及後才公開說是羅莽。

羅莽近年已甚少參與演出。(影片截圖)

阮兆祥之後又提到當年指《皆大歡喜》時，有演員很喜歡面對鏡頭，即使與其他演員拍攝交談戲時，亦會盡量利用每一秒時間面向鏡頭，不過阮兆祥就未有開名講出係邊一位演員有呢個習慣。黎耀祥亦表示曾遇過類似喜歡出鏡的演員。「最好笑係同場有人怕蝕，見到佢行前一步搶鏡，自己又唔執輸行前一步，呢行真係咩特色都有。」

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