日本傳奇陪酒女身家七千萬狂曬奢華生活　私下超慳家浴巾用足21年

被譽為「名古屋傳奇陪酒女」的enrike（エンリケ）在去年年底選擇引退後，主力經營生意，她更經常在IG大曬奢華生活，不但名牌手袋同衫都數之不盡，還坐頭等艙到世界各地旅行，令人羡慕。不過早前enrike上節目《有吉反省會》時就公開了自己的私生活，原來坐擁10億円（約7435萬港元）身家的她私底下超慳家！

現年32歲的enrike（エンリケ）被譽為「名古屋傳奇陪酒女」。（IG@eri.ogawa1102）

enrike在引退前3日大賺2億3千萬円（約1710萬港元）。（影片截圖）

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現年32歲的enrike在日本知名度甚高，她在做陪酒女期間每月收入最高達6,800萬円（約506萬港元），在引退前3日更大賺2億3千萬円（約1710萬港元），吸金力驚人！引退後enrike開始經營生意，包括開美容院、香檳酒吧、脫毛店等，撈得風生水起。而enrike亦經常在IG分享日常生活，除了有無數Hermès、Chanel、LV、Dior等名牌手袋之外，就連衫都係出自名牌，她還坐頭等艙、住七星級酒店，頻頻獲邀出席品牌活動，猶如名媛的富貴生活令人咋舌。

周圍旅行。（IG@eri.ogawa1102）

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今年年初enrike與一位公司老闆結婚，婚姻生活美滿。不過她就被老公出賣，日本節目《有吉反省會》在她屋企安裝偷拍鏡頭，公開她的私生活。想不到平時非常風光的enrike在現實生活中非常慳家，日用品都用到又殘又舊，包括用了3年的牙刷、穿了6年的內衣、戴了13年的高爾夫球手套，甚至連浴巾都用足21年，非常誇張。除此之外，enrike出入都是以單車代步，鍾意去平價餐廳食飯，相當識慳錢。不過enrike就在節目中解釋自小家境貧窮，所以她養成了儲錢習慣，小學期間已經儲到300萬円（約22.3萬港元），現時更坐擁10億円身家！

日用品都用到又殘又舊。（影片截圖）

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