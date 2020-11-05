譚詠麟為內地網紅直播騷獻唱　被批自貶身價實收五百萬？

近年不少內地網紅都邀請明星助陣直播Sell貨，藝人亦可以趁機進軍直播界開拓新財路，早前「校長」譚詠麟就獲邀出席內地網紅「洋洋洋」的直播活動，他更登台獻唱了兩首經典金曲，反應熱烈，但就有不少粉絲大嘆一代天王竟然淪落到要為網紅助陣，自貶身價。

譚詠麟早前獲邀上內地綜藝節目《我們的歌》，並與李健合唱。（微博@譚詠麟AlanTam）

校長為內地網紅「洋洋洋」的直播活動助陣。（影片截圖）

這位名為「洋洋洋」的內地網紅其實知名度不算太高，他聲稱自己出價5000萬人民幣邀請劉德華，但對方沒有應承，於是他動用了不少人脈才找來另一位天王級歌手，更指譚詠麟屬於音樂教父，自己出價至少500萬才請到對方現身活動。而校長在活動上亦落力演出，身穿深藍色西裝的他精神奕奕，獻唱了《一生中最愛》及《講不出再見》兩首金曲，中氣十足，不少網民都大讚70歲的校長保養得宜，寶刀未老！

校長在活動上獻唱了《一生中最愛》及《講不出再見》兩首金曲，不少網民都大讚他寶刀未老！（影片截圖）

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不過有人就認為昔日天王與網紅同台，太過落魄，畢竟校長出道至今經典作品無數，在樂壇上更有好高成就，照計身家富裕的他應該未至於要為錢而接這類型活動，與他的身份不匹配，更被批自貶身價。但現時直播是流行趨勢，一向鍾意嘗試新事物的校長加入這個行列也無可厚非，更可以趁這個機會同內地歌迷互動！

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