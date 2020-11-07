廣電總局推14項措施嚴控追星炒星　倡明星零片酬演出做公益

內地廣電總局近年不斷推出措施改革影視界，繼推出「限薪令」﹑「限古令」等後，近日就推出以「國家廣播電視總局關於推動新時代廣播電視播出機構做強做優的意見」通知書，一共例出十四項，其中一項提到要抵制低俗媚俗的工作機構，防止追星炒作明星﹑過度娛樂化等不良傾向，還強調明星們要有社會責任心，可以零片酬做公益傳播正能量。此項目獲得不少網友支持，認為正能量的價值觀非常重要。

廣電總局推出最新措施。（時尚有飯微博圖片）

近幾年內地娛樂產業發展快速，許多電視台﹑網台不斷推出真人騷﹑男女偶像選秀節目等，掀起一波追星潮流，因此為年輕人帶來不少負面影響。另外，明星拍攝影視作品的片酬價格亦驚嚇不少網友，就好似曾傳出陳偉霆﹑楊冪等人收過億人民幣等，這一些事情令廣電總局方面覺得是不健康的行為，因此已陸續作出措施調整。

是次在第七項「推動文藝創作」再提出要堅決防止追星炒星﹑高價片酬﹑過度娛樂化等不良傾向，可想而知廣電總局方面一直有留意娛樂產業的工作模式發展，看來圈中有不少人會大受影響。另外，還強調要多製作一些有關公益﹑文化﹑原創節目，鼓勵這一些優秀節目在黃金時段播出，堅持「小成本﹑大情懷﹑正能量」的方針實行。

不少明星的片酬曾傳出收過億人民幣。（陳偉霆﹑楊冪﹑楊穎微博圖片）

另外，在結尾的時候還再三強調要嚴格控制明星們的片酬，更要求他們要有社會責任心同使命感，甚至以零片酬演出，多參與公益性節目，為社會傳播正能量思想。而這此項目推出立即獲得許多網友支持，認為要糾正現時娛樂圈不良現象，特別是要嚴控一線紅星的片酬，看來不少明星的片收入會因此大減。

第七頂有關娛樂圈的措施。（時尚有飯微博圖片）