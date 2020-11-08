MAMAMOO華莎為出道60日減15公斤　今靠「三文治瘦食法」Keep Fit

韓國美聲女團MAMAOO成員華莎擁非一般異國外貌，憑獨特的歐美風格，成功在一眾女偶像中突圍而出。華莎曾在節目《我獨自生活》中，毫無顧忌在鏡頭前品嚐牛腸而被封「吃貨女王」，大家都好奇如此愛吃的華莎，如何維持玲瓏有緻的好身材。

華莎與韓惠珍發現大家都會用上「三文治瘦食法」，把其中一塊麪包去掉。（MBC）

早前華莎與朴娜萊、韓惠珍在《我獨自生活》中的「女隱派」中，談起瘦身的話題。正在吃三文治的韓惠珍突然拿走三文治其中一塊麪包，這時華莎也表示自己也只吃單層三文治，就連漢堡都一樣，習慣把一塊麪包去掉，有助減少碳水化合物吸收。去除一塊麪包看似沒有幫助，可是原來已能減去70至140卡熱量。華莎會加入水果、蔬菜和烚蛋增強飽腹感，代替高熱量的麪包。

按圖睇三人在節目中的減肥餐單：

+ 7 + 7 + 7

華莎身材完美，與歐美風格非常適合。（網上圖片）

華莎在不同節目上吃過不停，她也自爆一天能吃足五餐，甚至到日本工作時差點吃到嘔。華莎也講過自己只會肥下半身，以致出道以來都有網民批評她的大腿和臀部不夠結實。可是原來華莎出道前，曾於兩個月內極速由60kg減至45kg，甚至堅持到連一條紫菜卷都不吃，當時的乾扁的身形令人心痛不已。華莎的「三文治瘦食法」公開後，不少網民都驚訝如此簡單，只要改變一步習慣，身材就能有如此大的改變，果然女明星對瘦身特別有研究。

初出道的華莎曾在兩個月內減去15kg，身形變得非常不健康。（RWM）

一齊欣賞華莎完美好身材：