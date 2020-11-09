木棘証人｜馬海倫泳衣照超經典　53年前出演「蜘蛛精」仲性感！

無綫劇集《木棘証人》最後一週的劇情進入高潮，

馬海倫飾演「春婆婆」。（《木棘証人》截圖）

馬海倫（Helen姐）是香港資深的甘草演員，雖然近年大多飾演醜婦，老婆婆，惡媽媽等一類配角，但精湛的演技亦一直深受觀眾肯定，在2013年《萬千星輝頒獎典禮》更獲頒「傑出演員大獎」。

馬海倫（Helen姐）在1967年的《盤絲洞》飾演蜘蛛精（右一紫色衫）。（網上圖片）

馬海倫（Helen姐）演出在當年來說十分大膽。（網上圖片）

雖然Helen姐經常做醜婦，但她年輕也是一名靚女！其實早在1966年時，馬海倫就是經由參選邵氏影友俱樂部舉辦的「香港玉女」選舉，奪得冠軍而加盟邵氏成為演員，絕對可以稱她為「玉女派元祖」。她在加入邵氏後參演了1967年《縱橫天下》、1967年《七俠五義》、1971年《聾啞劍》等多套電影，在1967年的《盤絲洞》中更加飾演其中一名蜘蛛精，這部電影是邵氏「西遊記」系列的第三部作品，可見她當時是備受公司力捧。隨後才加入佳藝電視，再轉投麗的電視，後來才在1988年加入無綫電視（TVB）。

當然，Helen姐最為人津津樂道就肯定是在周星馳電影《鹿鼎記2神龍教》中飾演「獨臂神尼」九難的她。（網上圖片）

幕前演技受到觀眾認同，其實幕後的她也十分有才華，不僅投資有道，是多個千萬物業的業主，擁有至少半憶身家外，她本人十分熱愛運動，擅長騎馬、保齡球、滑雪和高爾夫球，而且年青時更曾入選香港保齡球代表隊，於1970年代代表香港前赴新加坡出戰亞洲保齡球錦標賽，並奪得女子組亞軍。

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