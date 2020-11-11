《Prison break》同志男主發震撼聲明拒回歸S6：我不想再演直男了

此前《Prison Break》男主角之一「林肯」Dominic Purcell在IG上宣佈，本劇要準備拍第六季了，但沒有公佈更多細節。但近日在劇中飾演其弟「邁克」的Wentworth Miller卻斬釘截鐵地表示，他並不打算回歸。

Miller先在IG上感謝了粉絲們對他的支持，也談到了對於LGBTQ社區的霸淩現象，然後提及到他將不會再於新一季《Prison Break》中出現，原因竟是「不想再演直男了」，他早於2013年宣布出櫃，受到不少非議。按圖即睇Miller IG宣言中譯全文：

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阿哥「林肯」Dominic對此的回應是：「以往的工作經歷很有趣，完全理解和支持你的理由。很開心你為了健康和真相，做出了這個決定。繼續發IG…愛你，兄弟。」

Miller在劇中的妻子「莎拉」扮演者Sarah Callies也表示了支持：「很感激我們所經歷的一切，獻上深深的愛，我支持這個決定。對於所有粉絲來說，要知道：《Prison Break》的卡士是對Queer社群非常友好的，我們和LGBTQ+社群中的朋友和家人站在一起，為他們的權力和藝術工作而奮鬥，一直是這樣。」

其實《斷背山》、《卡露的情人》、《丹麥女孩》等故事，可能是同性相吸，也可能愛上的不過是靈魂。LGBT已成荷李活電影的一大題材，按圖即睇曾榮獲奧斯卡肯定的20套相關電影：

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