《驅魔人》翻拍明年上映　61歲女主角曾因事業下滑變脫星

1973年上映的《驅魔人》（The Exorcist）被封為史上最恐怖電影，除了票房大收，更入圍奧斯卡10項提名，並成為史上首部獲提名最佳電影的恐怖片。戲中飾演被惡靈纏身的小女孩的Linda Blair，精湛演技驚艷全球影迷，可惜後期事業下滑，淪落成脫星，為成人雜誌拍裸照。

Linda Blair的精湛演出令驅魔人成為經典。（電影截圖）

Linda Blair於《驅魔人》飾演被惡靈附身的小女孩，由一開始精神怪異，到後來變得瘋狂，用十字架插下體、頭部360度轉、反身蜘蛛式落樓梯及其他恐怖自殘行為，叫觀眾看得心驚膽顫，但同時又感嘆這位童星演技精湛，她亦憑這個角色獲提名奧斯卡及金球獎最佳女配角。

重溫Linda Blair《驅魔人》演出

+ 22 + 21 + 20

雖然這個角色很成功，但Linda Blair亦因而被定型，往後發展並不順利，除了1977年上映的《驅魔人》續集外就再無代表作，到80年代更開始轉型行性感，在一些低成本的B級片中作裸露演出，又為成人雜誌《花花公子》（Playboy）拍露點寫真。

Linda Blair於1983年為《花花公子》拍攝露點寫真。（雜誌封面）

點擊下圖睇Linda Blair性感演出

+ 7 + 6 + 5

不經不覺Linda Blair今年已61歲，雖然未有大紅大紫，但總算長拍長有，十多年前她成為素食者，並積極推廣保護動物運動，成立基金會救助及收養動物。她有開設Instagram帳戶，除了宣傳基金會事宜，亦不時分享以前拍戲的照片，未知《驅魔人》開拍，她會否參演一角？

Linda Blair近照