胡杏兒紫色孔雀裝玩隱約性感　完全不輸范冰冰龍袍裝

視后胡杏兒近年將重心轉移內地發展做得有聲有色，集中參與綜藝節目的她，除了在《演員請就位》第二季中有出色的表現之外，近日在央視節目《衣尚中國》中擔任模特兒，穿上各種極具中國韻味的服裝，其中一件孔雀禮服獲得最多稱讚，同范冰冰的龍袍裝有異曲同工的味道，完全不輸對方。

胡杏兒穿上孔雀裝非常華麗。（胡杏兒微博圖片）

胡杏兒擁有171CM的高䠷身材，天生就是衣架子，所以幾乎穿任何服裝她都能夠駕馭。眼見她在節目中穿着一件紫色斜肩孔雀裝，單邊的高肩流蘇設計非常霸氣，還小露白滑香肩，霸氣又不失性感，非常吸睛。另外，裙擺的設計猶如孔雀開屏的尾巴非常漂亮，布料透薄的設計還隱約展示胡杏兒的大長腿，整體剪裁勾出她完美體態，給人一種特別強烈的前凸後翹好身材。整體裝扮高雅霸氣，讓網友覺得有一種母儀天下的感覺。

展現了胡杏兒前凸後翹好身材。（胡杏兒微博圖片）

正正因為如此讓不少人覺得，胡杏兒這一套孔雀禮服同范冰冰的龍袍裝相似，事關龍袍裝的設計都是露單邊香肩又有長的裙擺，讓范冰冰穿出超重的霸氣感，令她因為龍袍裝而一夜成名。雖然兩人的衣服設計有異曲同工的味道，但各有各美，胡杏兒絕對不會輸范冰冰。

胡杏兒的孔雀裝同范冰冰的龍袍裝有異曲同工的味道。（視覺中國）