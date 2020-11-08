余文樂再講《志明與春嬌》經典金句　驚現五五身脹爆造型一秒出戲

由彭浩翔執導，楊千嬅及余文樂主演的電影《志明與春嬌》在2010年上映時備受追捧，這部迎合港人口味的貼地愛情電影不但掀起一陣熱潮，戲中的愛情金句更令人一再回味。早前余文樂拍攝了一段短片，片中他以第三者的視角「見證」戲中張志明與余春嬌的一場經典戲份，令不少網民感嘆「回憶返晒嚟」！

在2010年上映的電影《志明與春嬌》掀起一陣熱潮。（劇照）

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戲中春嬌對志明講道：「你介唔介意我大過你？」而志明就答道：「但係我高過你！」這兩句對白既令人感動又印象深刻。而片中雖然志明同春嬌由另一對男女飾演，但余文樂就以第三者的身份講道：「可是他高過你啊！」猶如志明上身！不過有網民就指片中的余文樂與當年的志明相比發福了不少，不但找不到昔日型男的痕跡，更驚現五五身：「這衣服顯得又胖腿又短」、「怎麼變一米五了」、「攝影師出來挨打」。

戲中的愛情金句更令人一再回味。（影片截圖）

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不過亦有不少粉絲認為只是因為余文樂的衫同褲都太鬆身，所以才會將他的整個身材比例變成五五分。其實現年38歲的余文樂自從2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云組織家庭之後，成熟了不少，更一度被指中年發福，甚至與谷德昭撞樣。不過他在上個月中於IG曬出操肌照，並寫道：「三個星期從82kg >>> 77kg盡力了~」成功減磅，力證已經回復昔日的型男身材！

余文樂一度被指中年發福。（IG@lok666）

余文樂在上個月中曬出操肌照。（IG@lok666）