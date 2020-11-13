【燕雲台】佘詩曼親授「神級演技」予小鮮肉　連晨翔直呼：賺到了

台灣男星連晨翔參演內地劇集《燕雲台》，與一線演員唐嫣、竇驍、佘詩曼、經超等人合作，加上戲分吃重，射箭、騎馬、禮儀訓練毫不馬虎，讓他壓力超大，在象山、橫店、上 海、內蒙古等地拍攝長達五個月，一度水土不服噴鼻血。

拍攝時，連晨翔每天天還沒亮就逼著自己去練習騎馬、射箭、宮廷禮儀，睡不到兩個小時。他與佘詩曼對戲，拍攝空檔佘詩曼親切的傳授拍攝古裝劇秘笈，讓連晨翔直呼「賺到了」；而劇中皇兄經超戲裡戲外對他也很照顧，兩人私下還會相約一塊聚餐，讓他在異地拍攝感受滿滿的溫暖。

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拍攝期間讓連晨翔最難忘的是，在內蒙古拍攝時，當地氣候較乾燥，才當地睡一覺，隔天發現枕頭上沾滿鼻血，他將照片給劇中老婆趙圓圓看，差點嚇昏對方，後來靠著四台加濕器才改善流鼻血的狀況。

不過在內蒙古拍攝空檔，連晨翔會特地走到街上走走逛逛，或是到大草原與牛羊群一塊享受大自然，感受內蒙古特有的風俗民情。某次連晨翔與工作人員一同到飯館吃飯，還聽到店家放著蕭敬騰〈王妃〉這首歌，聽到好友的歌，他興奮用手機錄影，將這份喜悅分享給蕭敬騰看。

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