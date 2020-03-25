【鬢邊不是海棠紅】佘詩曼遇最強男情敵？驚訝尹正：比女人還女人

由黃曉明、尹正、佘詩曼主演的最新內地劇集《鬢邊不是海棠紅》，本劇改編自BL故事的原著（男男戀），故播出後受到許多討論。尤其尹正飾演的商細蕊，京劇扮相美艷眾人，詮釋絕代風華的楊貴妃嫵媚不已，一段鄒氏伸舌咬手絹千嬌百媚，讓佘詩曼驚嘆：「比女人還女人！」總監製于正也上傳花絮力讚：「拍這段戲時尹正一氣呵成，沒有用替身。」

尹正京劇扮相美艷眾人，詮釋絕代風華楊貴妃嫵媚不已，令佘詩曼驚嘆他「比女人還女人」︰

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而黃曉明飾演癡迷京劇、俊逸倜儻的商人程鳳台二爺，在聽商細蕊唱戲時的內心獨白，將孤獨、無奈對命運的不甘拿捏到位，令觀眾感動不已讚「對黃曉明演技改觀不少」。黃曉明與佘詩曼搭檔飾演夫妻互動趣味，第一集就上演打情罵俏的床戲，戲外佘詩曼也逗趣在微博虧黃曉明的角色：「長點心吧！家有嬌妻，切莫貪戀紅塵。」

戲外佘詩曼也逗趣在微博虧黃曉明的角色：「長點心吧！家有嬌妻，切莫貪戀紅塵。」（微博@佘詩曼）

《鬢邊不是海棠紅》精緻的服裝、造型、美術場景備受讚賞。尹正曾透露，《鬢》劇比《延禧攻略》更細緻、戲服也更講究，單是佘詩曼的一件戲服因刺繡工程複雜，工程時就長達3個半月之久，尹正的造型也請來專業的京戲化妝老師操刀，因需花費較長時間化妝，他透露：「從早上7點化妝，9點開始拍再到凌晨兩點，靈魂出竅！」該劇於愛奇藝全網獨播。

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