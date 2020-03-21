【鬢邊不是海棠紅】繼《延禧》又一力作　佘詩曼新劇做黃曉明惡妻

由惠楷棟執導，黃曉明、尹正、佘詩曼領銜主演，改編自水如天兒的同名網路小說。總製作人于正繼，《延禧攻略》後與導演惠楷棟再攜手，帶來年度大製作，領大家回到1930年代講述戲曲文化相關故事，黃曉明與佘詩曼於新劇《鬢邊不是海棠紅》中飾演夫妻，因戲結識尹正成為知己，預告中黃曉明眼眶含淚詮釋程鳳台：「演到最後我發現我也融入到那個角色，直接把自己活成角色的樣子。」他更透露：「程鳳台是我以前沒有挑戰過的角色，雖然和上海灘造型相似但性格完全不同，很有意思。」

佘詩曼在劇中是黃曉明的太太。（《鬢邊不是海棠紅》微博圖片）

劇中，黃曉明飾演程鳳台出生於商賈家庭，見識廣博、思想前衛，喜歡追求新鮮事物，他形容角色「程鳳台是一個在保護自己的愛人面前相當狠，做生意的時候很精明的一個人，但在二奶奶（妻子范湘兒）及商細蕊面前特別特別慫，老被他們欺負來欺負去。」而扮演黃曉明妻子的佘詩曼，在《延禧攻略》中飾演大魔王「嫻妃」角色，令人印象深刻，這回挑戰東北女人，她笑言：「劇中我是位性格直爽的人，看到不爽的事情就罵。」被黃曉明虧：「我就是那個被罵的，但她戲外相當善良。」

《鬢邊不是海棠紅》全劇與戲曲緊密連結，為力求專業，劇組請來著名京劇表演藝術家、90歲高齡的畢谷雲擔任戲曲顧問，主演尹正在劇中飾演梨園新魁商細蕊，是個硬底子的京劇角色，在開拍前1個月就進組接受封閉式訓練，花旦造型更吸引網友盛讚：「神似他的偶像張國榮『霸王別姬』中的程蝶衣。」

故事講述1933年的北平，是時下最熱鬧的地方，聚集所有傳統藝術。梨園是最輝煌的舞臺，也是最後一位梨園魁首商細蕊（尹正飾演）佔盡風流的地方。從未看過京劇的新派富商程鳳台（黃曉明飾）偶然看了他的表演後被深深打動，有意與他結交，並在他的影響下對京戲日漸癡迷。

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