內地網絡潮語受年輕人追捧　「AWSL」「GKD」知唔知咩意思？

現今網絡發達時不時會湧現一些「網絡潮語」廣受年輕人追捧，特別在內地近幾年的潮語文化發展迅速，甚至傳遞來香港廣受不少人使用。現正為大家搜羅時下最流行的內地網絡潮語，讓我們來好好了解一下吧！

「PLGG」:

時下內地有不少男偶像湧現，他們清一色都是花美男FEEl，自然深得不少女性追捧。因此如花一樣漂亮的外貌就被粉絲稱讚是漂亮哥哥，為了放便年輕人就用拼音「PLGG」用作表達，此用語在追星粉絲圈率先流行。當然隨後亦被用為「PLJJ 」（漂亮姐姐）﹑「PLMM」（漂亮媽媽）等。

鹿晗外型出眾受到不少女粉絲追捧。（鹿晗微博圖片）

「AWSL」:

因為不少網友對日本虛擬YouTuber白上吹雪的喜愛，被她的外型同聲音吸引，所以眼見如此可愛之物在自己面前就難掩興奮之情，覺得被她萌死所以就用作拼音表示「AWSL」（啊！我死了）。隨後這一句說話不斷湧現在一些視頻彈幕上，廣為流傳。

白上吹雪深受不少網友喜愛。（網上圖片）

「爺青回」：

「爺青回」一詞表示「爺的青春回來了」的縮寫。最早出現在遊戲「英雄聯盟」的圈子裡，代表着退彼選手重新再上戰場，到後來因為有不少經典的動畫﹑劇集等重新回歸在視頻上，所以代表着自己青春時期出現的東西回來了的一種感慨。

「爺青回」最早出現在「英雄聯盟」的圈子裡。（影片截圖）

「奧利給」：

時下直播圈多不勝數深受年輕人歡迎，在直播期間直播主的話術非常有感染力，所以在一次直播中有直播主講出「奧利給」這句說話，意思叫大家「給力踐哦」有加油打氣之意。隨後黃曉明在節目《乘風破浪的姐姐》不斷提到這句說話，再次引起大眾關注。

黃曉明不斷為一班姐姐加油打氣講：「奧利給」。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

「GKD」:

「GKD」一看就知道是拼音縮寫，意謂「搞快點」，最早出現在直播間，事關有不少人要求樓主快點更新，所以就進行催促引發出來「GKD」一說。隨後此詞不斷出現在各大討論區中，形成了一個傳統。

鄭爽曾在節目上玩潮語。（影片截圖）

「鐵憨憨」：

從字面上看「鐵憨憨」容易明了，意思就是「傻傻的」的意思。該詞最早出現直播主孫笑川口中，因為他在直播間調侃他人而講的，屬於陝西的方言。隨後不斷被年輕人使用出現在彈幕上，甚至用來形容明星們可愛一面。

王嘉爾賣萌被指「鐵憨憨」。（微博圖片）

「凡爾賽文學」：

「凡爾賽文學」一詞最近被一名網紅再炒紅，她在微博貼文將生活大小事都套用「凡爾賽」的現象，形成一種離地奢華的炫耀感。事因「凡爾賽」原指法國宮殿貴族，給人一種優雅高高在上的感覺，現在則指是一種炫富手法。內地節目主持人何炅則解釋道：「用最低調的話，炫最高調的耀」。意謂是不經意間炫耀出優越感。

何炅表示「凡爾賽文學」是不經意間炫耀出優越感的意思.。（何炅微博圖片）

同場加映李沁素顏相：