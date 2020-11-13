【燕雲台】黎姿林保怡都有煲佘詩曼新劇　微博仲係對方鐵粉！

佘詩曼有份參演的新劇《燕雲台》最近又掀開熱話，受喜愛程度不止高過女主角唐嫣，同譚凱的CP組合也成為最受歡迎以及最sweet的一對，雖然有些悲情，但也足以羨煞旁人。

劇中譚凱對佘詩曼寵愛有加，總是將最好的給予她。（微博@電視劇燕雲台）

今日（12日）黎姿在微博曬出三張劇照，分別是《燕雲台》中的胡攆同太平王、《金枝慾孽》中的玉瑩同爾淳，以及玉瑩、爾淳同孫白颺，並配文寫到：「這次你沒有情敵了。」林保怡也隨即轉發：「爾淳開啟了全新生活，開心開心，Be Happy。」齊齊為阿佘宣傳，一時間令網友夢回《金枝慾孽》，引發一波回憶殺。

即使16年過去，三人友情依舊，即刻引起網友熱議。（微博截圖）

雖然阿佘同黎姿對上一次合作已經是16年前，大家早已開啟新篇章，前者轉戰內地市場，後者則息影從商，但原來兩人在社交平台上的互動非常頻繁，無論IG定微博都會互相評論，誇讚對方。早在2012年阿佘生日時，黎姿就送上女兒做的彩虹蛋糕，而上個月初，阿佘還親自為黎姿的護膚品宣傳；同樣地，當阿佘有新劇推出時，黎姿也積極支持，頻頻在微博留言大讚，網友們都忍不住感歎她們的姊妹情。

令人意外的是，黎姿的微博竟然是阿佘微博的鐵粉，即代表她對阿佘的微博或阿佘專屬超話中的微博進行轉發、評論、點讚，在其專屬超話中發微博或簽到、粉絲群內發言以及觀看她所發1分鐘以上視頻的時長大於90%，可以說黎姿很關心阿佘的動態。

黎姿竟是阿佘的微博鐵粉，友誼相當堅固。（微博截圖）

阿佘同黎姿總共合作過3次，但有兩次都是做情敵，包括《倚天屠龍記》中的周芷若同趙敏，鍾意的都是張無忌（吳啟華 飾），《金枝慾孽》中的爾淳同玉瑩也因孫白颺（林保怡 飾）針鋒相對，到了《火舞黃沙》，兩人終於可以做一對好友。

其實當年拍攝《金枝慾孽》時，外界曾盛傳阿佘同張可頤水火不容，而她同黎姿年紀差不多，人氣同地位幾乎都是齊頭並進，戲份又不相上下，加之黎姿憑藉「侯佳‧玉瑩」一角奪得2004年萬千星輝頒獎禮視后，因此也有指兩人因爭獎不和。

由阿佘同黎姿的種種舉動來看，不和傳言早已不攻而破，戲中爭風吃醋，鬥個你死我活，但戲外卻異常甜蜜，互相支持，誰不羨慕這樣的友誼呢？