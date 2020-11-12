【燕雲台】佘詩曼遭親人「用完即棄」　家族利益擺首位全是機心？

由唐嫣、竇驍、佘詩曼等主演的古裝劇《燕雲台》開播一周，劇集雖然集結不少好戲之人，但收視同口碑都不盡如人意。截止11月6日，劇集於電視台的收視僅排第8位，幸好網絡平台不算太差，基本位列前兩位，而該劇豆瓣評分只得4.6，網友表示佘詩曼是他們唯一追看的原因。

《燕雲台》在北京衛視的收視不是太高。（微博圖片）

其實劇集自開播以來，唐嫣的演技一直備受爭議，對於蕭燕燕的角色塑造遠不如阿佘扮演的蕭胡輦飽滿，始終未能擺脫「傻白甜」標籤，反而是第二女主角阿佘更加吸睛，不止識大體、重情義，為了救妹妹以及保家庭安穩，甚至犧牲自己的幸福，嫁給不愛的太平王（譚凱 飾），捨小我完成大我。

然而，阿佘的付出並未得到「回報」，相繼被父親以及唐嫣利用，又再同夫君分離，令觀眾忍不住為她大嘆「悲慘」。

阿佘的角色非常令人憐惜。（微博@佘詩曼工作室）

唐嫣利用阿佘偷令牌 幫經超去黑山繼位

主上耶律璟（寧理 飾）被刺殺，宰相蕭思溫（劉奕君 飾）第一時間派人通知耶律賢（經超 飾），奈何譚凱更換了令牌，於是唐嫣藉意前往太平王府找阿佘，利用大姐對她的信任，在不經意間偷走新令牌，助經超奪王位，對付大姐夫。

父親偏心唐嫣 惡意揣測阿佘心機

既然經超快過譚凱出城，很明顯有人第一時間通知了他，阿佘馬上就想到了位高權重的父親劉奕君，於是回到府中詢問對方，為什麼不幫譚凱，哪知道反被劉奕君指責她想做皇后而不得，令阿佘非常傷心。

父親站在了經超的一邊，自然算是「捨棄」了阿佘。

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譚凱落難 阿佘暫別夫君

經超已在黑山稱王，譚凱趕到現場才知道大哥被刺殺身亡，於是率兵攻打，但遭經超下令「生死不論，無需情面」，只要拿下譚凱就有賞。可惜寡難敵眾，譚凱又受了傷，唯有先行撤退。雖然自身難保，但他也不忘去找阿佘，結果城門早已關閉，原本譚凱奮力反抗，不料被韓德讓（竇驍 飾）的暗箭所傷，要帶他去找經超請罪。阿佘為救譚凱更以死相逼，譚凱才有了一條生路，不過夫妻就這樣暫時分離了。

+ 8 + 8 + 8

由以上不難看出，阿佘幾乎一直將家族利益放在首位，到頭來遭到親人利用與捨棄，又同愛錫自己的夫君分離，更被父親指有機心，實在有些悲慘，眼見阿佘的遭遇，觀眾也忍不住落淚，更直呼想讓譚凱稱王，因為其有情有義，是一個絕佳的好男人，光環蓋過一眾主角。