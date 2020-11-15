西藏男孩濃眉大眼神似金城武爆紅　最撞樣其實另有其人

眾所周知金城武是帥哥的代表，濃眉大眼又高大威猛的他曾有「亞洲第一帥」的稱號，這個頭銜完全無人反對。而最近內地就有一名西藏男孩爆紅，被指顏值出眾神似金城武，令他火速登上微博熱搜廣受討論。

金城武的顏值非常高。（影片截圖）

當然要似金城武首先要擁有一雙深邃的大眼睛，而這位名叫丁真的西藏男孩亦具備這個條件。眼見丁真一雙眼睛又圓又大，雙眼皮又明顯，非常炯炯有神，而且鼻樑高挺，臉型輪廓分明，眉宇間英氣十足，乍看之下同金城武有幾分相似。

丁真一雙大眼睛好迷人。（影片截圖）

雖然丁真神似金城武不過未算最似，而最似的一位又是來自西藏的一位男孩。在早年他上駕駛學校的時候，因為神似金城武的關係而在網絡上爆紅，眼見他濃眉大眼，眉宇間散發出憂鬱的氣息特別迷人，再加上留了一頭長的捲髮，特別神似金城武年輕時所留的髮型，絕對會令人傻傻分不清。

這一位西藏男孩被指最似金城武。（影片截圖）

其實除了這兩位西藏男孩之外，台灣男星陳昊森都被指似金城武，有「小金城武」之稱的他，同樣擁有一雙深邃的大眼睛，而且鼻樑相當高挺，在笑的時候盡現陽光氣息，同年輕時的金城武給人陽光男孩的氣息相似。

陳昊森有「小金城武」之稱。（chenhaosen802＠IG）