盤點12套中港合拍劇豆瓣評分　警匪片成績樂觀《深宮計》口碑差

撰文：蘇國豪
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無綫電視（TVB）同內地的影視製作公司聯合拍攝了不少劇集，最近播出的有《盲俠大律師2020》（香港譯名：《踩過界II》）同《使徒行者3》都叫好叫座，在著名影視劇平台「豆瓣」評分中分別獲得7.5分同6.8分成績相當不俗。然而在這5年所合拍的劇集中，竟然有一部大卡司製作的劇集口碑相當差勁，只有4.7分而已，讓我們來看看吧！
2020年《使徒行者3》﹑《盲俠大律師2020》（香港譯名：《踩過界II》）
《使徒行者3》在內地叫好叫座。（影片截圖）
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《盲俠大律師2020》受到內地網友喜愛。（豆瓣截圖）
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2019年《鐵探》﹑《飛虎之雷霆極戰》
《鐵探》奪得7.4分。（豆瓣截圖）
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《飛虎之雷霆極戰》集合了許多TVB男神。（豆瓣截圖）
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2018年《再創世紀》﹑《飛虎之潛行極戰》﹑《守護神之保險調查》﹑《宮心計2深宮計》
《再創世紀》獲得6.7分。（豆瓣截圖）
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《飛虎之潛行極戰》只有5.9分．（豆瓣截圖）
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《守護神之保險調查》獲得5.9分．（豆瓣截圖）
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《宮心計2深宮計》只有5.3分.(豆瓣截圖)
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2017年《盲俠大律師》（香港譯名：《踩過界》）﹑《溏心風暴3》﹑《使徒行者2》﹑《賭城群英會》
《盲俠大律師》第一季在內地獲得高評價。（豆瓣截圖）
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《溏心風暴3》只有6.2分．（豆瓣截圖）
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《使徒行者2》受內地觀眾歡迎。（豆瓣截圖）
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《賭城群英會》的分數最低。（豆瓣截圖）
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