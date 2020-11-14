【王冠】戴安娜王妃正式登場　新抱凱特時尚靈感來自奶奶？

Netflix大熱劇集《王冠》（The Crown）第四季於今日（15日）上線，今季戴安娜王妃與戴卓爾夫人將會登場，當中更還原了不少戴安娜王妃的服飾，絕對是劇集的亮點之一。而生活中，劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）的穿衣風格向來為人稱道，自2011年加入王室以來，很多公開場合的穿戴都向奶奶致敬。

1986年，戴安娜王妃在皇家賽馬會上身穿黑白波點連身裙，31年後，凱特王妃在溫布頓網球賽（Wimbledon）上也穿了一條來自Dolce & Gabbana的波點連身裙。

1982年威廉王子出世，戴安娜王妃身穿綠色波點連身裙；2013年，凱特王妃誕下喬治王子後，也穿了一條Jenny Packham的藍色波點裙。

而凱特王妃在2018年誕下小王子路易後的裝束也同戴安娜王妃在1984年誕下哈里王子的造型相似，都選擇以紅色為主。

戴安娜王妃在1991年以一襲白色露肩禮服亮相於里約舉辦的慈善芭蕾舞表演，凱特王妃在2019年的英國電影學院獎上，同樣選擇了一條大同小異的Alexander McQueen白色露肩禮服。

1990年戴安娜王妃身穿Moschino黑、白、紅千鳥格套裝於桑德林漢姆莊園出席尤金妮亞公主受洗禮；而在2018年1月，凱特王妃以Catherine Walker設計的紅白千鳥格外套前往瑞典訪問。

水手服在80年代非常流行，戴安娜王妃在肯辛頓宮身穿一件波點海軍藍連身裙，舒適又不失典雅；凱特王妃去年在布萊切利公園參觀了第二次世界大戰密碼破譯者之家舉辦的展覽時，也選擇了一件來自Alessandra Rich的連身裙，同當年戴安娜王妃的服裝類似。

凱特王妃2017年身穿Alexander McQueen的玫粉色禮服出席皇家閱兵儀式，這同戴安娜王妃在1983年澳洲珀斯之旅的裝扮幾乎一模一樣！

當中最經典的，要數戴安娜王妃生前最愛的「Lover’s Knot」王冠，這也是英國王室最知名的王冠之一。由19粒巴洛克珍珠與玫瑰切工鑽石組成，是英女王伊莉莎白二世送給戴安娜王妃的結婚禮物，在1996年與威爾斯親王（Prince of Wales）離婚後，她將王冠歸還予王室，凱特王妃在不少重要場合都曾佩戴這頂王冠。