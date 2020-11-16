《Running Man》橡筋捆頭遊戲惹爭議　觀眾大批極危險隨時死人

韓國節目《Running Man》昨日（15日）播出第529集，請來Apink尹普美、金南珠、SEVENTEEN Hoshi和珉奎等偶像擔任嘉賓，進行「尋找首爾的老字號」競賽。可是當中用橡筋捆頭的遊戲播出後馬上惹來爭議，被觀眾批評危險至隨時會死人。

節目中，宋智孝、全昭旻、梁世燦、Hoshi和珉奎在一老字號小店進行橡筋捆頭遊戲，限時內以捆在臉上的橡筋數量，決定品嚐拉麵次序。見到一眾主持和嘉賓將30條以上的橡筋捆在臉上，雖然節目效果搞笑，但從他們的表情可見相當痛苦，觀眾亦非常心痛。遊戲途中，全昭旻甚至被橡筋捆至無法張開雙眼，要旁邊隊友替她拿下橡筋外，宋智孝的臉上也留下紅紅的扯痕。

宋智孝玩到面容扭曲，似乎相當痛苦。（SBS截圖）

《Running Man》播出後，遊戲馬上惹來爭議，觀眾大批節目組「冇常識」。有網友講到先不論參加者都是藝人，橡筋有機會讓他們毀容，更危險的是萬一橡筋在眼睛附近斷開，甚至會失明外，捆着頸部甚至可能會窒息。網上曾有片段示範用橡筋切西瓜，證明當中的潛在危機。而下集預告中仍見到同一遊戲出現，未知節目組會否刪減相關內容。

下集預告中，見到李光洙被橡筋捆到面目全非的畫面。（SBS截圖）

按圖睇橡筋捆頭遊戲超恐怖畫面：