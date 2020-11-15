《梨泰院Class》安普賢操肌練大隻　劇裏劇外都誓要贏朴敘俊？

韓國男演員朴敘俊於今年年初憑其主演的韓劇《梨泰院Class》人氣飆升，除了電影和電視劇拍攝接踵而來之外，他早前為了力挺好兄弟崔宇植友情出演節目《暑假》（여름방학）時，憑一段除衫曬肌的20秒片段引起全韓熱烈討論的話題。在劇中飾演朴敘俊死敵兼囂張富二代「張根源」的安普賢亦憑住該劇人氣急升，近日忙着拍攝新劇《Kairos》的他更不忙操肌練大隻，要憑肌肉贏朴敘俊似乎指日可待。

朴敘俊和安普賢在《梨泰院 class》飾演死敵。（《梨泰院 class》劇照）

朴敘俊擁有一身健碩身材。（《驅魔使者》劇照）

朴敘俊於《暑假》的20秒除衫鏡頭當時在網上引起網民暴動！（《暑假》影片截圖）

安普賢在Instagram上載多張做gym練大隻的照片，只見他赤裸上身谷肌舉啞鈴，並表示運動是給自己的刺激劑：「因為努力做了而得到力量，我會不忘初心繼續做下去的，謝謝！」

安普賢赤裸上身谷肌舉啞鈴，粉絲看到流晒口水。（Instagram：@bohyunahn）

安普賢的新劇《Kairos》正在熱播中。（Instagram：@bohyunahn）

現年32歲的安普賢不但擁有187cm的模特兒身高，更有完美六塊腹肌和二頭肌，其實是個運動好手。他正式做演員之前，曾經擔任模特兒，而高中時更是拳擊選手。他於2018年出演綜藝節目《黃金漁場Radio Star》時透露，就讀體育高中時是拳擊的明日之星，曾代表釜山市七彩參加全國大賽，最終更獲得冠軍。但因為他當時練習拳擊時經常練到受傷，甚至斷手指骨的狀況，因此父母不支持他繼續打拳。後來他放棄運動後，周邊的人建議他試試做模特兒，結果發現挺有趣，就為他的世界打開另一扇窗。

安普賢曾代表釜山市七彩參加全國大賽，最終更獲得冠軍。（Instagram：@bohyunahn）

安普賢的新劇《Kairos》正在熱播中。（Instagram：@bohyunahn）

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