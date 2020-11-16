踩過界II．首集劇評｜完美鋪排極強追看性　王浩信自殺勾起好奇心

無綫劇集《踩過界II》在周一（11月16日）於翡翠台首播！這部令人期待已久的首集果真沒令人失望，40分鐘劇情一秒都沒有浪費，一集內就出現了三個高潮位，就算是未曾收睇過第一輯的觀眾，都能迅速地了解故事，有懸念、有追看性、有連貫性，毫不拖泥帶水，實為「完美首集」！

未睇過第一輯的人，都可以迅速代入故事。（《踩過界II》截圖）

倒敘法講故事留伏線

不少劇評中也提及過，首集對一套劇集是如何的重要，當中最關鍵的就是有追看性！《踩過界II》的第一集開場並不是以文申俠（王浩信飾）打官司做起點，而是用他跑了「心經簡林」自殺的片段，再在最「肉緊」的關頭，將要用刀刺入心臟之際，切換到事件發生的一年前。不僅僅在大家的心中留下一個「到底文申俠會唔會自殺死？」的問題，更鈎起了大家的好奇心，就好似往劇集中每一集的結尾一般，吸引人追看，只不過這個答案要留待兩個星期後才揭曉。

伏線之一，文申俠（王浩信飾）會唔會自殺死？（《踩過界II》截圖）

文申俠（王浩信飾）和邵美娜（張曦雯飾）的雨中邂逅，十分浪漫。（《踩過界II》截圖）

清晰地引導觀眾應該「睇乜」

第二輯的劇集所需兼顧的事情十分多，除了故事要與上一輯有關連之餘，更要精益求精，又或者說，有創意。就以《踩過界II》首集來說，除了介紹「鐵三角」文申俠（王浩信飾）、趙正妹（蔡思貝飾）和谷一夏（張振朗飾）外，也用案件自然地加入了邵美娜（張曦雯飾）、簡紹宏（秦沛飾）和郭琳（簡淑兒飾）這三位新角色出場，尤其是邵美娜（張曦雯飾）的部份，透過一連串特寫鏡頭，以及「谷一夏」對她的態度，就已清楚地介紹出她是一個外表出眾，且懂得用自己的外表作為武器的大律師，最後一幕經由簡紹宏（秦沛飾）與文申俠的關係，也得知這位美人與「盲俠」同樣是敵對的。講出主線之餘，也帶出了人物之間的感情線，「講故意」的手法十分高明。

關伯（胡楓飾）同石美芬（雪妮飾）呢個故事好短，但係好感人。（《踩過界II》截圖）

你大我呀？.jpg。（《踩過界II》截圖）

劇情鋪排勾起好奇心

引言中講過，本集有三個高潮位，第一個是「文申俠」聽着前女友戴天恩（朱千雪飾）的錄音，在「心經簡林」尋死的一幕，第二個就是邵美娜（張曦雯飾）與「文申俠」雨中相遇，第三幕則是劇集兩大宿敵「文申俠」與「簡紹宏」在講座中針鋒相對的場面，但是鋪排人物之餘，想不到劇情中還可以放入1.5個案件，先是感人的「老翁殺妻案」，再而用陳詩涵（鄧卓殷飾）跳樓正中「趙正妹」的車上引出第二單案件，為下一集鋪排，在這麼多個元素環環相扣之下，下一集是非看不可的，所以《踩過界II》第一集是稱得上是「完美首集」。

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