踩過界II｜蔡思貝扮醜做「癲姐」跨心理障礙　一秒入戲只靠兩樣嘢

無綫（TVB）劇集《踩過界II》今日就於網上平台開播，至於電視機觀眾亦只要等到11月16日《木棘証人》結束後就有得睇！《踩過界II》仍然是王浩信和蔡思貝主演，雖然少了李佳芯十分可惜，但今輯亦加添了張振朗、秦沛、簡淑兒、姜麗文、秦煌及趙希洛等甚居份量的演員。週日（01/11）的記者會上，蔡思貝還以哨牙「癲姐」的造型登場，所有《踩過界》的回憶迅即湧現！

蔡思貝表示，知道記者會要戴上哨牙後，都有少少擔心，怕觀眾誤會這就是本來的她。（梁碧玲攝）

蔡思貝接受《香港01》訪問時，說今次拍攝對她意義重大，因為這是她首次拍攝參演續集，並謂感受到了能夠「育成」一個角色的體驗：「今次會有更加多個人感受喺角色入面，因為係一個情節結，嗰時做癲姐要經歷好多關口，要扮醜，又要放低好多框框、面子，去演釋一個咁豪放嘅角色。」

蔡思貝表示，《踩過界II》的癲姐較上一輯成熟了不少，會給人一種新的感覺。（《踩過界》截圖）

對於在《踩過界II》飾演醜女，或者將來在其他劇集扮醜，她就坦言：「醜都要醜得有原因，同埋要醜得有意義，我係可以嘅。當然每次都要經歷少少心理關口。好似今日記者會咁，我都想保護自己形象，會想用自己身份出席，其實套劇會喺世界唔同地方播出，我會驚大家唔知道蔡思貝真實樣貌係點，可能會覺得（癲姐個樣）係真㗎嘛，始終邊個女仔唔鍾意靚，係咪？」

蔡思貝笑言癲姐的頭形被冠上了「水母頭」稱呼。（梁碧玲攝）

有什麼方法幫助自己投入角色？她回答：「癲姐都入血，你見我而家呢個狀態，同頭先戴咗棚牙係唔同，就係棚牙同埋呢個『水母頭』入戲，哈哈。」

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