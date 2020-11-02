踩過界II｜王浩信之外三個必看單元　監製推薦：每次睇都感動到喊

無綫（TVＢ）劇集《踩過界II》於今日（11月2日）就會在網上平台率先播出，承接上一輯，今輯「盲俠」文申俠（王浩信飾）仍為了弱勢社群而伸張正義，除了知已好友「癲姐」趙正妹（蔡思貝飾）外，今輯還有秦沛（Paul哥）這位極居份量的前輩加入，又有鄧佩儀、劉穎鏇、簡淑兒、姜麗文、秦煌以及趙希洛等新加入的演員。演員陣容強大之餘，其實幕後亦在故事上落足功夫，監製林志華接受《香港01》訪問時，還特別推薦了劇中三個不可不看的單元。

監製林志華：「今次我哋啲個案介會貼地啲，唔會好似上次咁有少少抽離（現實），會搵返真正個案參考，除咗法庭戲吸引之外，最主要想引起觀眾共鳴，睇完每個個案之後都有深感受，都會諗吓自己嘅生活。」他表示，今輯案件都是刑事案，也較着重於平權的案件：「從一個新角度出發。」

監製林志華表示十分感謝TVB的全力支持：「自由度好大。」（梁碧玲攝）

他表示，自己特別找來了胡楓（修哥）和雪妮姐參與劇集拍攝：「佢哋有一倨好淒美動人嘅愛情故事，但係就發生喺一個兇殺案入面，篇幅好短，而且雪妮姐一句對白都冇講過，但係我就想大家感受吓佢啲嘅演釋，一啲好細膩嘅動作、眼神一定會感動到大家。」另外他也推介單元「快餐店難民兇殺案」：「呢個係白彪，即係《射鵰英雄傳》郭靖，返嚟第一套劇，佢喺入面飾演一個快餐店露宿者，好有社會弱勢階層嘅感覺。我哋成日講『食得飽唔係最重要』，其實呢班人都需要大家心理上嘅關心。」最後一個，就是馮素波與張彥博的故事，他說：「呢個係強烈推薦！就算我知道晒個劇情都好，我每一次睇都會感到喊。」

同場加映：踩過界II｜ 絕密片段率先睇 鄧卓殷做援交少女劉穎鏇被強姦