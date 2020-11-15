安樂蝸｜80萬豪裝484呎屋　睡房似收喺廚房裏面勁騎呢？

J2節目《安樂蝸》由主持林穎彤和嘉賓鄭世豪參觀一間實用面積484呎的蝸居，屋主希望把大自然風景引入屋，不過最後設計卻令人感覺不倫不類？

廚房的用色奇特。（《安樂蝸》電視截圖）

單位是一對夫婦的家，本來有兩房一客一飯廳，為了令單位看上去更大、更整齊，設計師將廚房和廁所對調，做了一個開放式廚房，又將兩間睡房打通變一間大房。單位有一個海景露台，屋主希望將自然景色引入屋，所以設計師在客飯廳用綠色和木色做主調，牆身、家具和儲物飾櫃都用樺木，感覺自然，連露台也加了草皮地。廚房方面，廚房牆用白石雲石磚，想營造高貴輕奢華感，跟墨綠色廚櫃做對比，不過這種綠色和客廳的木色和有粉紅色元素的梳化感覺不夾，廚房的雲石紋地磚又撞客廳的木紋磚，多種元素堆砌在一起格格不入。

客廳用的顏色和材質太過豐富。（《安樂蝸》電視截圖）

設計師在廚房做了中島吧檯，而且在客廳的飾櫃下有一張可以拉出來的餐桌。睡房方面，設計師將兩間房打通，間隔牆拆去，做了個大衣櫃，又做了地台床。同時劃分了一個工作間，有書枱，後面有另一個衣櫃，儲物空間十足。而睡床旁的窗台位就沒有好好利用，感覺多餘。廁所的裝修也是一大重點，有一幅用深淺不一的綠色撞白色的磚牆，設計師解釋為了加強對比，洗手盤下的地櫃用了綠色的對比色——深粉紅色和圓形條子圖案，雖然用色豐富有設計，不過整體感覺真的有點混亂，而且整間屋用的材質和顏色不配合，而睡房一開就是廚房，睡房似是收藏了在廚房裏面一樣。單位裝修連設計費是80萬，價格一點也不便宜。

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