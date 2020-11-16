孖楊茜堯素顏合體　鍾嘉欣感性示愛好姊妹︰你是我難得的友情

鍾嘉欣在2015年結婚後，先後誕下一子一女，今年回歸無綫拍劇，又積極拍YouTube片和更新社交平台，以靚媽的姿態再現幕前。嘉欣近日在IG上傳了跟楊茜堯（前名楊怡）的合照，雖然楊茜堯比嘉欣早幾年出道，而且二人當紅的時間也差不多，不過二人不只不是對手，更是好姊妹。

現年36歲的嘉欣回歸幕前狀態大勇！（Instagram@chungkayanlinda）

有傳今年剛生完B女的楊茜堯會拍時裝版的《宮心計》劇集。（Instagram@tavia_yeung）

嘉欣貼的照片中，見到兩位索媽無懼素顏合照，無論皮膚和氣息也是相當之好。嘉欣又留言寫道︰「有時你做家姐， 我做妹妹。有時你做妹妹，我做家姐。當需要你，你就開車來見我。 雖然大家見面機會越來越少，但有種愛就越來越濃。大家仍然會互相關心，鼓勵、真心真誠地聆聽對方，說個痛快。你是我難得的友情，我會珍惜更多。楊茜堯，我願你永遠幸福健康快樂。大家一起加油！#一起在三色台成長的小朋友 #呢種友情買少見少 #老朋友 #可以做最真實的自己在你面前 #珍惜」，網民見到二人合體大感興奮，留言道︰「終於等到你哋啦啦」，又有人想起了她們合作拍《溏心風暴之家好月圓》的角色「阿月」和「阿秋」，勾起網民的集體回憶！

點擊下圖看看二人的照片︰

+ 29 + 29 + 29

+ 33 + 33 + 33

同場加映︰蔡少芬為細仔慶生勁溫馨 大女遺傳媽媽靚樣細女似張晉成網民焦點

蔡少芬為細仔慶生勁溫馨 大女遺傳媽媽靚樣細女似張晉成網民焦點