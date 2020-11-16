蔡少芬為細仔慶生勁溫馨　大女遺傳媽媽靚樣細女似張晉成網民焦點

藝人蔡少芬（Ada）為老公張晉誕下兩女一子，生活幸福美滿。不經不覺原來他們的細仔張樂兒已經一歲，Ada在微博貼出跟他慶祝生日的照片，而兩個姐姐也有一起為他開生日Party，場面歡樂。Ada留言寫道︰「張魚蛋先生你好，從未想過你會來到我們這個大家庭，有了你，每個人都說我這個媽媽好幸福，兒女雙全，我只想說，你爸@張晉max 很幸福才對，因家中不止他一個男人了！有人陪他泡溫泉、打游戲、打武術。。他不再孤單了！愛你愛你！願你快樂健康成長！媽媽上！（什麽我想流眼淚呢！）」

Ada錫到囝囝面容扭曲，好肉緊！（微博圖片@蔡少芬）

Ada的兒子臉胖胖的，非常可愛，不過網民似乎較留意站在一旁的兩姊妹，事關他們指一個女兒像蔡少芬，另一個就像極了爸爸張晉，他們留言寫道︰「旁邊是一個小蔡少芬抱著小張晉哈哈」、「生日快樂！真的，右邊的是張晉，右中蔡少芬」、「女兒一個像張晉一個像你」、「哇！姐姐就是小蔡少芬，一模一樣」、「姐姐好像媽媽，妹妹兩個都像，弟弟好像爸爸呀」等等，又大讚弟弟超級萌！而雖然張晉未有一起慶祝，但也在微博轉發帖子，並留言寫︰「魚蛋，爸爸沒能陪你過第一個生日，有點遺憾。爸爸沒在家，你現在是家裏唯一的男人，保護好她們仨哈。」

點擊下圖睇吓佢哋似唔似樣同埋Ada嘅靚相︰

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