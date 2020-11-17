魏如萱突遭粉絲熊抱撞胸　兒時被性侵陰影重現：我不想再唱了！

台灣金曲歌后魏如萱（娃娃）於17號深夜在社交平台發文，透露上星期演出時，遇到一位歌迷無預警衝上台抱住她，右邊胸部還被撞到，讓她驚嚇不已，也喚起自己兒時被大樓管理員伸魔爪的陰霾，當下她雖鎮定以幽默方式帶過，繼續完成表演，但事隔幾天仍感到不舒服，決定發文紀錄。

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魏如萱寫道：「原本不想再想了，但我就是一個容易想很多的人。上星期的表演，有位歌迷在我唱〈買你〉最後一句的時候，無預警的衝上台抱我，而且當時他還因為舞台的高度，有點絆倒的往我身上衝，說真的…我真的嚇到了！」當下表演還在進行，強抱行為也沒造成意外，她只能用好笑和幽默的方式，來壓抑當時的驚嚇。

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不過對於表演時突然被抱，同時也被撞到右邊胸部，讓魏如萱回憶起過去被襲胸的陰霾：「這個恐懼來自小時候居住的大樓管理員，我當時六年級，管理員把我叫過去。他從後面抱住我，而且摸我的胸部，一個鄉下的孩子剛搬過來台北，本來對人沒什麼防備，但那次之後我開始討厭和人有肢體接觸，我討厭逐漸發育的胸部，直到我生了孩子，餵了母奶後才覺得自己的胸部是有用的。」

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魏如萱坦言當下被撞到胸部：「身體的警鈴好像又再度被打開了」，她不喜歡這個感覺，也需要一些時間消化：「在還沒淡出之前，我都不想再唱〈買你〉了。」但她也緩頰表示：「我知道他沒有惡意，純粹就是太衝動想表達自己的愛，但是我還是要提醒大家，即使舞台和觀眾席的距離再近，都請尊重舞臺上正在進行中的演出及每一個表演者。」

魏如萱全文。（截圖）

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